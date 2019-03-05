Белорусские батутисты тренируются перед II Европейскими играми

Белорусские батутисты тренируются в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» перед II Европейскими играми. В составе сборной Беларуси выступят сильнейшие отечественные мастера прыжков на батуте.
На снимке: во время тренировок.Фото Оксаны Манчук, БЕЛТА.
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Белорусские батутисты тренируются в Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки» перед II Европейскими играми. В составе сборной Беларуси выступят...