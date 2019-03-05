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Экономим на пенсии. Полезные советы от читателей «АиФ»

06.03.2019 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Экономим на пенсии. Полезные советы от читателей «АиФ»
Фото из открытых источников

Виктору Васильевичу из Кобрина (Брестская область) 76 лет. По образованию он инженер-механик. Его пенсия составляет около 460 рублей. У Виктора Васильевича свой огород, на котором он выращивает картофель, помидоры, лук и т.д. Несмотря на это, около 150-200 руб. у него ежемесячно уходит на продукты: молоко, обезжиренный творог, хлеб «кирпичиком», селедку и изредка - куриное мясо. Еще 15-20 руб. - на коммунальные услуги (у пенсионера свой дом с печным отоплением). Существенная статья расходов - лекарства: беспокоят сердце и давление. Еще минус 100 руб. каждый месяц.

Отопление

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- У меня дома печка, но дрова я последние несколько лет не покупаю. Даже не помню, сколько они стоят*. Топлю древесным мусором: ящиками, досками, сухими сучьями и т.д.

Рядом с домом Виктора Васильевича находится детский сад. Там делали ремонт. Строительные отходы сгрудили в кучу, которую планировали вывезти. Пенсионер поговорил с руководством детсада, и ему разрешили забрать мусор. Да еще и спасибо сказали: все-таки меньше хлопот с утилизацией.

- Я перевозил импровизированные дрова на велосипеде. Сделал несколько заходов, а потом топил печь несколько недель. Опробовал эту схему на разных стройках: всегда удавалось получить разрешение на вывоз отходов. Главное, не использовать для отопления крашеные элементы, а также синтетические материалы.

Огород

После сжигания дров остается зола, которую можно использовать как удобрение.

- Я вовсе не покупаю навоз. Зола подходит для любых растений, в ней есть все необходимые элементы: калий, кальций, фосфор. Они легко усваиваются. Из своего опыта могу сказать: если использовать золу при посадке картофеля, надо делать лунку не менее 7-9 сантиметров. Копаешь ямку, кладешь внутрь картофелину, сверху - золу, а потом присыпаешь землей.

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Виктор Васильевич обращает внимание: в золу не должна попасть синтетика. Она ядовита для растений. То есть собирать и сжигать нужно только чистое дерево.

Лекарства

Медикаменты, считает наш читатель, сейчас дорогие. И цены на них растут. К счастью, для поддержания здоровья можно использовать лекарственные растения.

- Я выращиваю на грядке и собираю календулу. Знаю, где в лесу найти валериану. Она помогает при моей аритмии. Опять же получается экономия, ведь в аптеке упаковка стоит 1-2 руб. Но, прежде чем заняться травами, рекомендую сначала почитать специализированную литературу и посоветоваться с врачом об их правильном применении.

Вторсырье

Виктор Васильевич никогда не выбрасывает никаких металлических изделий. Их можно легко конвертировать в деньги.

- Я собрал на своем участке весь металлолом, рекомендовал то же сделать соседям. Во-первых, расчистили подворье, во-вторых, немного пополнили кошельки. За килограмм бытового металлолома можно выручить 25-30 копеек. Бывает, еду по лесной дороге и вижу: лежит железяка. Беру ее с собой, а дома кидаю в кучу на огороде. Позже сдаю.

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Коммунальные услуги

Наш читатель строго следит за тем, чтобы не расходовать попусту воду и электроэнергию. Он выключает свет, когда уходит из комнаты, и почти отказался от телевизора.

- Вместо этого слушаю радио, читаю книги и, конечно же, «АиФ».

*за кубометр дров придется отдать как минимум 35-40 рублей.

Дорогие читатели! Расскажите нам в своих письмах, как вы экономите. Ваши полезные советы помогут другим.

 
 
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