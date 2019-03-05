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Сестра Ким Кардашьян побила рекорд Цукерберга
21-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и владелица компании по производству косметики Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно, сообщает
Кайли Дженнер
Деловой журнал оценил состояние девушки ровно в один миллиард долларов. Таким образом, отмечает издание, юная модель обошла Марка Цукерберга, который заработал первый миллиард в 23 года.
"Я ничего такого не ожидала. Я не предвидела будущее. Но приятно получить признание", - прокомментировала Дженнер свое достижение.
В ноябре 2018 года американка возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет с годовым доходом в 166,5 миллиона долларов по версии Forbes. А в декабре журнал включил ее в список самых состоятельных американских знаменитостей с состоянием в 900 миллионов долларов.
Стоит отметить, что модель добилась всего самостоятельно. Когда ей было 15 лет, ее родители сказали ей, что она должна сама начать зарабатывать, научиться экономить и тратить деньги. С тех пор они не оказывали ей никакой финансовой поддержки.
Кайли признается, что у нее был изначальный капитал, но никаких денег она не наследовала.
По данным журнала, только за шесть недель после подписания эксклюзивного договора с американской розничной сетью Ulta компания Kylie Cosmetics продала продуктов на 54,5 миллиона долларов.
Сама Дженнер признается, что многим обязана социальным сетям. "Это сила социальных сетей. У меня был такой большой охват еще до того, как я начала", - сказала Дженнер, на которую подписано в общем более 175 миллионов человек в Instagram, Twitter и Facebook.
Кайли Дженнер - американская модель, основательница и владелица компании Kylie Cosmetics и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Она младшая сестра Ким Кардашьян.
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21-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и владелица компании по производству косметики Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории,...
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