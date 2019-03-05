Белорусский рубль всех нокаутировал

Курс доллара снизился на 0,0017 рубля до 2,1414 BYN/USD и прервал серию из трёх последовательных повышений, в результате которой успел подняться до максимума за 13 дней.





Курс евро упал сразу на 0,0070 рубля до 2,4202 BYN/EUR. Евро за последние пять торговых сессий подешевел на 0,0137 рубля до минимального уровня за последние 78 дней (2,5 месяца).





Курс российского рубля опустился на 0,0064 рубля до 3,2518 BYN/100 RUB.









Россия





Официальный курс доллара на завтра, устанавливаемый Банком России, вырос всего на 4 копейки до 65,8430 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра упал на 9 копеек до 74,4158 RUB/EUR.