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Белорусский рубль всех нокаутировал

06.03.2019 14:06 — Разное | Партизан  
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Валютная корзина подешевела на 0,18% за счёт ослабления доллара, евро и российского рубля. Её значение вернулось к уровню начала марта.

Курс доллара снизился на 0,0017 рубля до 2,1414 BYN/USD и прервал серию из трёх последовательных повышений, в результате которой успел подняться до максимума за 13 дней.

Курс евро упал сразу на 0,0070 рубля до 2,4202 BYN/EUR. Евро за последние пять торговых сессий подешевел на 0,0137 рубля до минимального уровня за последние 78 дней (2,5 месяца).

Курс российского рубля опустился на 0,0064 рубля до 3,2518 BYN/100 RUB.


Россия

Официальный курс доллара на завтра, устанавливаемый Банком России, вырос всего на 4 копейки до 65,8430 RUB/USD.

Официальный курс евро на завтра упал на 9 копеек до 74,4158 RUB/EUR.

 
 
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Валютная корзина подешевела на 0,18% за счёт ослабления доллара, евро и российского рубля. Её значение вернулось к уровню начала марта.
 
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