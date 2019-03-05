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Чиж продает "Динамо". Цена вопроса - полмиллиона долларов
ООО «Трайпл» заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Извещения о намерении получили субъекты хозяйствования, имеющие преимущественное право покупки.
Речь идет о продаже 52 простых именных акций номиналом 500 рублей за штуку. При этом цена продажи установлена многократно выше — 19 250 рублей за штуку. То есть весь пакет (около 57% акций) его нынешний владелец оценивает в 1 млн белорусских рублей.
Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.
Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров. Поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал прошлогодний проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8.
Как сообщили источники, после разгрома в Питере последовала команда сменить хозяина «Динамо».
Среди потенциальных покупателей пакета акций называли несколько бизнесменов, в частности, российского миллиардера Михаила Гуцериева, была также версия, что пакет отойдет городу.
Обсуждалась возможность прихода в «Динамо» Владимира Япринцева, бывшего партнера Чижа по «Трайплу». Несколько лет назад между партнерами пробежала черная кошка. В итоге бизнесмены были задержаны силовиками. Но оба вышли на свободу: Чиж — досрочно, Япринцев — после оглашения приговора суда.
В 2016 году председателем правления ФК «Динамо-Минск» стал Сергей Чиж, старший сын бизнесмена. Япринцев написал письмо на имя Лукашенко о своем видении развития «Динамо» с указанием источников финансирования. Но стороны сохранили статус-кво.
Отношения же между бизнесменами все еще не нормализовались: они до сих пор выясняют отношения в судах. В октябре Владимир Япринцев в интервью Naviny.by предложил передать «Динамо» Мингорисполкому.
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ООО «Трайпл» заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Минск». Извещения о намерении получили субъекты...
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