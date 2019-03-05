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Слухи подтвердились: Павел Латушко стал директором Купаловского театра
Экс-министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского.
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Напомним,
Павел Латушко окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.
После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД.
В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) — на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019).
Предыдущим директором театра являлся Павел Поляков, который находился на этой должности с 2009-го до сентября 2018 года.
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Экс-министр культуры и экс-посол во Франции Павел Латушко назначен директором Купаловского.
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