Слухи подтвердились: Павел Латушко стал директором Купаловского театра

TUT.BY подтвердили в театре. Информацию об этомподтвердили в театре.





известный дипломат был освобожден от должности посла Беларуси во Франции 15 января . О его дальнейшей карьере тогда не сообщалось. Однако в связи с его бывшей должностью министра культуры и пустующей вакансией директора Купаловского театра не исключалось именно такое назначение. Напомним,. О его дальнейшей карьере тогда не сообщалось. Однако в связи с его бывшей должностью министра культуры и пустующей вакансией директора Купаловского театра не исключалось именно такое назначение.









Павел Латушко окончил юридический факультет БГУ, хотя начинал учебу на историческом факультете. Также учился на факультете переподготовки при Минском государственном лингвистическом университете.





После учебы пошел в МИД. Сначала был атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем работал вице-консулом и консулом генерального консульства Беларуси в Белостоке, потом занял пост пресс-секретаря МИД.





В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) — на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019).





Предыдущим директором театра являлся Павел Поляков, который находился на этой должности с 2009-го до сентября 2018 года.







