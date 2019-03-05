Ник Бэйлен сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в первом дивизионе

Американский защитник Ник Бэйлен подтвердил, что сыграет за национальную сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе. Об этом сообщает официальный сайт ФХБ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Натурализованный в Беларуси 29-летний американский защитник Ник Бэйлен в разговоре с главным тренером национальной сборной Андреем Сидоренко высказал готовность помочь команде на ближайшем чемпионате мира в дивизионе 1 (группа «А»). Прибытие игрока в кэмп ожидается 11 апреля.

Напомним, что Бэйлен был натурализован в нашей стране после двух сезонов в рядах минского «Динамо» — 2014/15 и 2015/16. По ходу третьего Ник покинул стан «зубров», перебравшись в шведский «Векше». Но в Скандинавии не задержался: с чемпионата КХЛ-2017/18 и по сей день уроженец Фредионии защищает цвета челябинского «Трактора».

После получения белорусского гражданства в рядах нашей сборной Ник пока участвовал в одном турнире под эгидой ИИХФ — финале олимпийской квалификации, который прошел в сентябре 2016-го в Минске. Тогда защитник положил в копилку 3 (1+2) бомбардирских баллах. Кроме того, в активе Бэйлена пять поединков «Еврочелленджа», в которых он заработал 4 (1+3) бомбардирских очка.

Напомним, что чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А») пройдет с 29 апреля по 5 мая в столице Казахстана Астане. Борьбу за две путевки в топ-16 мирового хоккея, помимо хозяев и белорусов, поведут сборные Словении, Южной Кореи, Венгрии и Литвы.