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С 6 по 15 марта ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Берегите детей!»

06.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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С 6 по 15 марта ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию «Берегите детей!»

С 6 по 15 марта 2019 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Берегите детей!»

В период акции организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах, в средствах массовой информации об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних.

Во всех учебных заведениях пройдут встречи, лекции, занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности «дорожных ловушек», напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах и т.п.

Сотрудники ДПС усилят контроль соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей, сосредоточат внимание на пресечении нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

В 2018 году в республике возросло количество ДТП с участием детей (с 303 до 398; +31,4%), погибших (с 21 до 22; +4,8%) и раненых (с 303 до 419; +38,3%) в них несовершеннолетних.

В январе-феврале 2019 года на дорогах страны погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход) и 44 получили травмы.

70% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых.

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