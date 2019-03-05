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Экс-министр культуры Латушко стал директором Купаловского театра

06.03.2019 14:41 — Разное | KYKY  
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В стране очередные перемены: главным директором театра Янки Купалы теперь будет 
Павел Латушко – бывший министр культуры и посол Беларуси во Франции, пишут naviny.by, со ссылкой на БелаПАН. 

Приказ о назначении Латушко уже подписан, более того: министр культуры уже представил экс-посла коллективу театра. Как он [коллектив] отреагировал – не сообщается. Напомним, Латушко заменил Павла Полякова, который был директором Купаловского до конца прошлого года. 

Кто такой Павел Латушко 

Беларус, который с 1995 года работал в МИД. Занимал должности атташе договорно-правового управления, пресс-секретаря, вице-консула, а затем консула генерального консульства Беларуси в польском Белостоке и посла Беларуси в Польше. В 2009 году Латушко стал министром культуры Беларуси, но ненадолго: уже в 2012 году его назначили послом во Франции и представителем Беларуси в ЮНЕСКО.

 
 
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В стране очередные перемены: главным директором театра Янки Купалы теперь будет  Павел Латушко – бывший министр культуры и посол Беларуси во Франции, пишут naviny.by,...
 
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