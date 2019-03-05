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Беларуса, который ударил инвалида в супермаркете из-за 10 копеек, задержали

06.03.2019 14:04 — Разное | KYKY  
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Недавно мы писали о трагичном случае, который произошел в минском супермаркете. Из-за ссоры в очереди мужчина ударил 64-летнего инвалида, который позже скончался в больнице. Тогда мужчину не задержали: прокуратура не увидела для этого веских причин. Сегодня, 4 марта, причины, видимо, нашлись: как пишет TUT.by, его забрали в следственный изолятор.

Юлия Гончарова, представитель Следственного комитета, утверждает, что следствие с самого начала настаивало, чтобы мужчину арестовали. Но у прокурора было свое мнение на этот счет. Сейчас нападавшего обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, которое повлекло за собой смерть.

Напомним, погибший перенес инсульт, его правые рука и нога практически не двигались. У кассы у него рассыпались копейки. В силу болезни он стал нервничать, и мужчина из соседней очереди не смог оставить это без внимания. Он подошел к кассе, взял инвалида за шиворот, потянул в тамбур и там швырнул о стену. После поднял, открыл дверь на улицу и выбросил на ступеньки. В больнице пострадавшему сделали две операции, но в себя он так и не пришел и через пару дней скончался. Этот случай назвали «цена жизни – 10 копеек».

Нападавший работал охранником в клубе и занимался спортом. Безусловно, человек с ограниченными возможностями не мог ему противостоять. На данный момент мужчина раскаивается, но вину не признает. А семья погибшего утверждает, что прощения он так и не попросил.

 
 
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Недавно мы писали о трагичном случае, который произошел в минском супермаркете. Из-за ссоры в очереди мужчина ударил 64-летнего инвалида, который позже скончался в...
 
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