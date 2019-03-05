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Китайская Sinomach может создать субпарк в технопарке "Великий камень"

06.03.2019 14:43 — Разное | Интерфакс  
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China Sinomach Heavy Industry Corporation (Sinomach, дочерняя структура China National Machinery Industry Corporation) может создать на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" субпарк, сообщила администрации парка.

"Руководство администрации и СЗАО "Совместная компания по развитию индустриального парка" провело переговоры с делегатами (компании Sinomach), в ходе которых стороны обменялись видением развития проекта и оговорили возможность создания субпарка Sinomach на территории "Великого камня", - сказано в сообщении.

Sinomach с 2014 года является мажоритарным акционером индустриального парка. Резидентом "Великого камня" является предприятие YTO, дочерняя компания Sinomach.

Как сообщалось, субпарк на территории "Великого камня" планирует также создать китайский город Чэнду. В администрации парка отмечали, что промышленный потенциал Чэнду включает развитые автомобильную и аэрокосмическую отрасли, что соответствует приоритетам парка "Великий камень". Также Чэнду является наиболее экономически близким к Европе городом Китая.

Индустриальный парк "Великий камень" - самый масштабный совместный проект Беларуси и Китая, который создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На начало года в парке зарегистрировано 43 резидента. Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более $1 млрд. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС.

China Sinomach Heavy Industry Corporation – транснациональный производитель  промышленного оборудования и тяжелой техники, входит в число 500 крупнейших в мире предприятий. В настоящее время Sinomach Heavy Industry является собственником 28 холдинговых компаний. Ранее Sinomach создала СП с всемирно известными компаниями Terex Corporation (США), Hyundai (Южная Корея), Komatsu (Япония).

 
Теги: Минск
 
 
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China Sinomach Heavy Industry Corporation (Sinomach, дочерняя структура China National Machinery Industry Corporation) может создать на территории белорусско-китайского индустриального парка "Великий...
 
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