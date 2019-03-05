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В Витебской области на подготовку техники к посевной освоили Br5,6 млн
В Витебской области на подготовку и ремонт техники к весенней посевной кампании освоили Br5,6 млн, сообщает госагентство
В настоящее время к проведению полевых работ в регионе уже готово 90% тракторов (около 6,1 тыс.), 85% энергонасыщенных тракторов (более 1 тыс. единиц), 80% посевных агрегатов (591), 86% зерновых сеялок (282). Наиболее активным темпами подготовка техники к выходу в поле по тракторам ведется в Бешенковичском, Лепельском, Полоцком районах, по энергонасыщенной технике - в Глубокском, Дубровенском и Толочинском районах.
Полностью завершить данную работу в северном регионе намерены в первой половине марта.
В нынешнем году в структуре посевных площадей Витебской области зерновые и зернобобовые займут 417,4 тыс. га, крестоцветные - 110,8 тыс. га, лен - 15 тыс. га. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составит 788,3 тыс. га. С учетом посеянных озимых зерновых и озимого рапса, многолетних трав на пашне необходимо будет посеять весной 400 тыс. га яровых культур. Фонд семян зерновых под весенний сев сельхозорганизациями полностью сформирован, ведется накопление минеральных удобрений.
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В Витебской области на подготовку и ремонт техники к весенней посевной кампании освоили Br5,6 млн, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на данные комитета по...
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