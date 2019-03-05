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В Беларуси планируют расширить перечень потенциальных доноров и ввести перекрестную трансплантацию

06.03.2019 14:14 — Разное | Интерфакс  
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Изменения в закон "О трансплантации органов и тканей человека", предусматривающие расширение перечня потенциальных живых доноров и введение перекрестной трансплантации, будут рассмотрены во втором чтении на весенней сессии нижней палаты парламента.

"Законодательно предлагается расширить круг лиц, относящихся к потенциальным живым донорам", - сообщила зампредседателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич на пресс-конференции в Минске в среду.

По ее словам, раньше это были люди только первой и второй степени родства: братья, сестры, дедушки и бабушки. Сейчас же предлагается расширить круг до прадедушек и прабабушек.

В.Курсевич также проинформировала, что законопроектом вводится такое понятие, как "перекрестная трансплантация" или "принцип домино".

"Этот принцип существует и в Японии, и в Китае, и в США. Его смысл в том, что подбираются две пары. Первая пара - донор и реципиент, которые генетически между собой несовместимы, а нам надо, чтобы были совместимы. И вторая пара, которые тоже генетически несовместимы. И выбирается так, чтобы, например, донор из первой пары был совместим с реципиентом со второй и наоборот", - пояснила В.Курсевич.

Кроме того, продолжила она, законопроект расширяет возможность международного сотрудничества. "Это предусматривает ввоз и вывоз органов для трансплантации за пределы Республики Беларусь на безвозмездной основе", - уточнила парламентарий.

"Всю эту деятельность (обмен органами и тканями – ИФ) будет контролировать министерство здравоохранения Республики Беларусь на основе нашего белорусского законодательства, на основе международных договоренностей и тех законов и подзаконных актов, которые заключены в ЕАЭС", - отметила депутат.

Законопроектом также предусматривается, что при заборе органов у живых доноров, учреждение здравоохранение обязано об этом сообщать в соответствующие территориальные ОВД, обратила внимание В.Курсевич.

Кроме того, поправки в законе предусматривают порядок отзыва письменного заявления о несогласии на забор органов для трансплантации после смерти, определяется перечень лиц, которым это разрешено делать, добавила она.

В.Курсевич также отметила, что создается Единый регистр трансплантации, куда будут вноситься сведения о тех, кому была проведена трансплантация, у кого предстоит забор органов на трансплантацию и т.д.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения в закон "О трансплантации органов и тканей человека", предусматривающие расширение перечня потенциальных живых доноров и введение перекрестной...
 
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