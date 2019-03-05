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Минфин Беларуси разместил под 4% чуть более половины выпуска госбумаг на 20 млн евро

06.03.2019 13:50 — Разное | Интерфакс  
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Министерство финансов Беларуси 5 марта провело первый успешный аукцион по размещению на бирже государственных долговых бумаг в инвалюте.

Как сообщило ведомство, во вторник по результатам аукциона размещено облигаций выпуска №257 на 11,85 млн евро, удовлетворено 13 заявок. Общий объем выпуска составляет 20 млн евро, срок обращения госбумаг – 6 лет и 3 месяца.

В Минфине отмечают, что к аукциону было допущено 37 заявок от физических и юридических лиц со ставками от 3,6% до 5% годовых на общую сумму 108,6 млн евро.

Минфин планирует доразместить оставшуюся часть выпуска на 8,15 млн евро в ходе биржевого аукциона 12 марта.

Как сообщалось, 29 января Минфин признал безрезультатным аукцион по размещению госбумаг на $50 млн сроком 1947 дней (5,5 лет).

Законом о республиканском бюджете на 2019 год предусмотрено размещение на внутреннем рынке гособлигаций на сумму $370 млн в эквиваленте. В первом квартале Минфин планировал разместить госбумаги на $120 млн.

Как сообщалось, внутренний госдолг на 1 января 2019 года составил Br8,9 млрд (7,3% ВВП), увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 3,1%, или на Br0,3 млрд. В декабре внутренний госдолг уменьшился на 8,2%.

В 2018 году Минфин разместил на внутреннем рынке валютные гособлигации на $529,5 млн. Погашены валютные и рублевые гособлигации для юридических и физических лиц на $864,9 млн.

 
 
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Министерство финансов Беларуси 5 марта провело первый успешный аукцион по размещению на бирже государственных долговых бумаг в инвалюте. Как сообщило ведомство,...
 
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