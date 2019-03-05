Дешевле, чем в интернете: какие скидки предлагают белорусские магазины техники к 8 Марта

До 8 Марта осталось совсем немного времени — если подарки еще не выбраны, советуем поторопиться. Мы проверили, какие скидки на технику готовы предоставить белорусские продавцы и выбрали те предложения, которые получится купить дешевле, чем в неофициальных интернет-магазинах.



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Магазины Xiaomi

Два официальных магазина Xiaomi — mi.by и xistore.by — сделали специальные цены на целый ряд товаров. В mi.by они действуют с шестого по восьмое марта, в xistore — с шестого по десятое марта. Оба продавца предупреждают, что количество акционного товара — ограничено.

Например, в mi.by «умные» весы Mi Smart Scale теперь стоят 41,30 рублей вместо 59 рублей. В Сети дешевле, чем за 57 рублей купить их вряд ли получится. К основным характеристикам аппарата относится возможность синхронизации со смартфоном, управление через мобильное приложение и наличие функции расчета индекса массы тела.

Видеорегистратор YI Mini Dash Camera оценили в 103,20 рублей при оригинальной цене в 129 рублей. В Сети за него и вовсе просят не менее 124−129 рублей. К главным плюсам регистратора относится возможность записи видео в Full HD с кодеком H.264, поддержка карт памяти до 64 ГБ и угол обзора в 140 градусов.

В xistore со скидкой получится купить, к примеру, наушники Xiaomi 1MORE Good Sound — их отдают за 50,15 рублей. У других продавцов стоимость не ниже 66−75 рублей. Это вставные наушники с 3,5-мм разъемом, четырьмя парами сменных амбушюр в комплекте и диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Гц.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4A Pro 43 ограниченное время продают за 767,20 рублей. Это — одна из самых низких цен на рынке. У большинства других магазинов дешевле, чем 780−860 рублей купить его может не получиться. Диагональ экрана равняется 43 дюймам (1920×1080 точек), мощность звука — 20 Вт, есть встроенная система Smart TV.

«5 элемент»

По 18 марта особые условия при покупке есть и в магазинах этой сети. К примеру, портативное зарядное устройство Samsung EB-P1100B в «5 элементе» продается за 49,90 рублей, а в Сети — не менее 69,55 рублей. Объем этого пауэрбанка составляет 10 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки через разъем microUSB.

Еще одни товар, который удастся купить дешевле чем обычно — фен BaByliss 6604E/WE . Его новая цена — 95 рублей, у большинства других продавцов — от 123 рублей. Мощность фена составляет 2000 Вт, есть три режима нагрева и два — интенсивности воздушного потока. Отдельная функция — подача охлажденного воздуха. Кроме того, в комплекте поставки есть концентратор.

Кофеварка De’Longhi ECP 33.21 в «5 элементе» продается за 249 рублей, в магазинах на Kupi.TUT.BY — от 270 рублей до 379 рублей. К плюсам этой рожковой кофеварки относится мощность в 1100 Вт и максимальное давление в 15 бар. Кроме того, аппарат умеет приготавливать капучино. Из дополнительных функций — одновременная готовка двух чашек кофе.

21vek.by

По 10 марта в онлайн-гипермаркете со скидкой в 10% по промокоду «сюрприз» можно купить товары, размещенные на определенной странице сайта. К ним относятся и наушники Apple AirPods , которые продают за 404,10 рублей. Дешевле чем ща 430 рублей в Сети нам их найти не удалось.

Основные плюсы гарнитуры — около пяти часов работы от аккумулятора. Восполнить заряд можно от встроенной в кейс батареи, которая обеспечит дополнительные 24 часа без подключения к электросети. AirPods умеют работать в паре как с устройствами на iOS, так и на Android, но в последнем случае некоторые функции могут быть недоступны.

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 5505DI в «21 веке» с учетом промокода продают за 178,20 рублей, другие магазины предлагают устройство почти за 200 рублей. Сам прибор требует всего 30 Вт мощности и может увлажнять воздух в помещениях площадью до 45 квадратных метров.

МТС и life:)

Скидки на смартфоны есть и у операторов мобильной связи. Например, в МТС по 10 марта предлагают приобрести Samsung Galaxy J4 за 299 рублей. На Kupi.TUT.BY его цена стартует с 310−330 рублей. У аппарата 5,5-дюймовый AMOLED-экран, батарея на 3000 мАч, основная 13-мегапиксельная камера, а также 32 ГБ встроенной памяти, которая расширяется через microSD-карты.

Еще один бюджетный смартфон — Honor 7C — в МТС продают за 329 рублей. У большинства других интернет-магазинов он стоит не менее 360 рублей. В актив гаджета входит 5,7-дюймовый IPS-экран, сдвоенная основная камера на 13 Мп и 2 Мп, а также процессор Snapdragon 430 с 3/32 ГБ памяти.

Оператор life:), к примеру, предлагает купить Honor 7A за 199,50 рублей, когда другие продавцы отдают его не менее, чем за 205 рублей (стоимость доходит до 250 рублей). Гаджет может похвастаться 5,45-дюймовым TFT-экраном, процессором MTK MT6739, 2/16 ГБ памяти и аккумулятором 3020 мАч. Основная камера — 13 Мп.