Бунт во Франции: надзиратели заблокировали 15 тюрем





Тюремные надзиратели во Франции заблокировали около 15 тюрем в среду, 6 марта, после теракта в тюрьме строгого режима Конде-сюр-Сарт, в результате которого двое охранников получили ранения.

Ранее около сотни надзирателей тюрьмы Конде-сюр-Сарт заблокировали входы в тюрьму. Перед зданием тюремные охранники зажгли костры, сжигая шины и поддоны. Они недовольны дефицитом человеческих ресурсов в пенитенциарном учреждении. Профсоюзы тюремных надзирателей призвали сотрудников приобщиться к блокированию других тюрем и выразить свое недовольство условиями труда и безопасности в тюрьмах.

Как сообщалось, полиция во Франции штурмовала тюрьму из-за нападения заключенного. Нападавший, который радикализировался в тюрьме, и его партнерша забаррикадировались в комнате для свиданий в тюрьме строгого режима Конде-сюр-Сарт. Во время штурма двое надзирателей получили ножевые ранения. Пулевые ранения получили заключенный и его партнерша. От полученных ран женщина скончалась. Нападавшего задержали, инцидент расследуют как террористический акт.

Нападавший в тюрьме Конде-сюр-Сарт - 27-летний Микаэль Шьоло, отбывавший 30-летний срок заключения за похищение человека, повлекшее смерть, грабеж и прославление терроризма.

Во время нападения Шьоло кричал "Аллах Акбар". По его словам, он решил отомстить за смерть Шерифа Шекката, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга в декабре и впоследствии был убит правоохранителями.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение терактом, пишет telegraf.by .

Напомним, 20 января "желтые жилеты" ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции.