Трайпл продает пакет акций футбольного клуба Динамо-Минск

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Речь идет о продаже 52 простых именных акций номиналом 500 рублей за штуку. При этом цена продажи установлена многократно выше — 19 250 рублей за штуку.

То есть весь пакет (около 57% акций) его нынешний владелец оценивает в 1 млн белорусских рублей.

Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.