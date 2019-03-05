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Трайпл продает пакет акций футбольного клуба Динамо-Минск
Речь идет о продаже 52 простых именных акций номиналом 500 рублей за штуку. При этом цена продажи установлена многократно выше — 19 250 рублей за штуку.
То есть весь пакет (около 57% акций) его нынешний владелец оценивает в 1 млн белорусских рублей.
Юрий Чиж, основной владелец «Трайпла», стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.
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ООО Трайпл заявило о своем намерении продать принадлежащий ему пакет акций ЗАО Футбольный клуб Динамо-Минск . Извещения о намерении получили субъекты...
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