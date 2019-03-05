О безопасности в рамках акции

В рамках четвертого этапа республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» и в целях предупреждения пожаров работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят выступления в трудовых коллективах организаций и предприятий района. Одно из таких мероприятий прошло на базе филиала «Автомобильный парк №16 г.Кобрина» ОАО «Брестоблавтотранс».





В ходе профилактической работы работник МЧС выступил перед присутствующими на тему: «Сделаем свой дом безопасным». При проведении лекции аудитории были перечислены основные причины пожаров. Работник службы спасения рассказал присутствующим об основных из них, привел примеры таких случаев и рассказал, как таких инцидентов можно избежать. В ходе мероприятия были продемонстрированы профилактические фильмы. Слушателям предлагалось ответить на вопросы мини-викторины.







В завершении мероприятия работник МЧС ответил на все интересующие вопросы аудитории и вручил всем красочную наглядно-изобразительную продукцию: буклеты и брошюры по правилам безопасности жизнедеятельности.