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О безопасности в рамках акции

06.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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       В рамках четвертого этапа республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» и в целях предупреждения пожаров работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят выступления в трудовых коллективах организаций и предприятий района.  Одно из таких мероприятий прошло на базе филиала «Автомобильный парк №16 г.Кобрина» ОАО «Брестоблавтотранс».

О безопасности в рамках акции

      В ходе профилактической работы работник МЧС выступил перед присутствующими на тему: «Сделаем свой дом безопасным». При проведении лекции аудитории были перечислены основные причины пожаров. Работник службы спасения рассказал присутствующим об основных из них, привел примеры таких случаев и рассказал, как таких инцидентов можно избежать. В ходе мероприятия были продемонстрированы профилактические фильмы. Слушателям предлагалось ответить на вопросы мини-викторины.


О безопасности в рамках акции

       В завершении мероприятия работник МЧС ответил на все интересующие вопросы аудитории и вручил всем красочную наглядно-изобразительную продукцию: буклеты и брошюры по правилам безопасности жизнедеятельности.

 
 
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О безопасности в рамках акции
 
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