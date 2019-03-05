Финальный этап акции «Безопасность – в каждый дом!»











27 февраля на железнодорожной станции «Кобрин» работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям и активистами белоруской молодежной общественной организации спасателей- пожарных из ГУО «СШ №2 г.Кобрина» проведен финальный этап республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!», направленный на предупреждение пожаров и гибели людей от них в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печного отопления, электрооборудования и детской шалости с огнем.







В ходе мероприятия участники акции акцентировали внимание жителей и гостей города на неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования. Рекомендовали установить в домовладениях и квартирах автономные пожарные извещатели, обучать детей правилам безопасности и не оставлять их без присмотра.







Участники акции предлагали гражданам принять участие в викторине по вопросам безопасности и за правильные ответы получить памятку по акции, брошюры «МЧС Беларуси: помощь рядом» или автономный пожарный извещатель.







Во время проведения акции в зале ожидания железнодорожной станции «Кобрин» на ЖК мониторе транслировались обучающие видеофильмы, а по ведомственному узлу радиовещания озвучивались аудиоролики на противопожарную тематику.