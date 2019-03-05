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Эвакуация в Дивинской школе прошла успешно

06.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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         В рамках «Единого дня безопасности» и повышения культуры безопасности подрастающего поколения работники Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят уроки безопасности с последующей отработкой эвакуации в учреждениях образования района.

Эвакуация в Дивинской школе прошла успешно

      Так 1 марта работники МЧС посетили ГУО «Дивинская средняя школа», где в доступной форме рассказали учащимся о причинах возникновения пожаров, а также объяснили опасность игр с огнем. Особое внимание при проведении урока безопасности работники МЧС уделили правилам поведения в случае пожара, объясняли ребятам в какой ситуации и на какой номер экстренной службы нужно звонить и что сообщать диспетчеру. В ходе выступления работники МЧС провели с ребятами викторины и игры  по основам безопасности жизнедеятельности. В дополнение ребята рассказывали спасателям, как использовать в случае возникновения пожара порошковый огнетушитель. Самым активным учащимся работники службы спасения вручили для самостоятельного изучения брошюру «Правила безопасного поведения в различных ЧС».


Эвакуация в Дивинской школе прошла успешно

      В завершении мероприятия в ГУО «Дивинская средняя школа» была проведена общешкольная учебная эвакуация, а также показательное выступление спасателей-пожарных, где они продемонстрировали элементы боевой работы.


Эвакуация в Дивинской школе прошла успешно

 
 
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Эвакуация в Дивинской школе прошла успешно
 
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