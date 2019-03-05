Выставки в УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова»





В музее работают две постоянные экспозиции — «Дом А.В.Суворова» и «Семь столетий Кобрина».

Входной билет детский – 1,60 руб.

Экскурсия для детей – 13,00 руб.

Входной билет взрослый – 2,20 руб.

Экскурсия для взрослых – 22,00 руб.

Музейно-педагогическое занятие – 22,00 руб.

Посетителям музея предлагаются следующие выставки:

«Метроном памяти» — фотовыставка, посвященная истории 123-го истребительного авиационного полка. По выставке для учащихся (12+) проводится музейно-педагогическое занятие с элементами литературно-музыкальной композиции. «В чае я души не чаю» — выставка самоваров и чайной посуды. Для дошкольников и младших школьников (0+) подготовлено музейно-педагогическое занятие «Чайное путешествие». «Кобрин в кругу друзей» — выставка сувениров городов-побратимов. Для школьников (12+) подготовлено музейно-педагогическое занятие. «Славутыя старонкі гісторыі» — выставка плакатов, документов, предметов быта, обмундирования, сувениров, посвященная 100-летию основания БССР и 80-летию Брестской области. «Город нашего детства» — фотовыставка, посвященная истории Кобрина.

Цена за входные билеты на выставки и экскурсионное обслуживание по ним соответствует ценам на постоянные экспозиции музея.

Справки и заявки по телефонам: 25531; 21104