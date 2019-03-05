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Выставки в УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова»

06.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Выставки в УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова»

В музее работают две постоянные экспозиции —  «Дом А.В.Суворова» и «Семь столетий Кобрина». 

     Входной билет детский     –  1,60 руб.

     Экскурсия для детей          –  13,00 руб.

     Входной билет взрослый  –  2,20 руб.

     Экскурсия для взрослых   –  22,00 руб.

     Музейно-педагогическое занятие – 22,00 руб. 

     Посетителям музея предлагаются следующие выставки:

  1. «Метроном памяти» — фотовыставка, посвященная истории 123-го истребительного авиационного полка. По выставке для учащихся (12+) проводится музейно-педагогическое занятие с элементами литературно-музыкальной композиции.
  2. «В чае я души не чаю» — выставка самоваров и чайной посуды. Для дошкольников и младших школьников (0+) подготовлено музейно-педагогическое занятие «Чайное путешествие».
  3. «Кобрин в кругу друзей» — выставка сувениров городов-побратимов. Для школьников (12+) подготовлено музейно-педагогическое занятие.
  4. «Славутыя старонкі гісторыі» выставка плакатов, документов, предметов быта, обмундирования, сувениров, посвященная 100-летию основания БССР и 80-летию Брестской области.
  5. «Город нашего детства» — фотовыставка, посвященная истории Кобрина.

Цена за входные билеты на выставки и экскурсионное обслуживание по ним соответствует ценам на постоянные экспозиции музея.

Справки и заявки по телефонам:   25531;   21104

 
 
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Выставки в УК «Кобринский военно-исторический музей им. А.В. Суворова»
 
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