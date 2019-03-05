Велосипедные воры не дремлют





Кражи велосипедов занимают второе место после краж из жилищ. В целом, основными причинами краж данной категории по-прежнему остается беспечность граждан. Примером халатного отношения граждан к обеспечению сохранности своего имущества могут свидетельствовать следующие цифры. На территории Кобринского района похищено в 2017 году 36 велосипеда, из них свободным доступом – 27, только в 4 случаях велосипеды похитили путем повреждения запирающего устройства или при проникновении в жилище, хозяйственную постройку.

Основная часть краж велосипедов – (15 случаев) совершена из подъездов, подвалов многоэтажных жилых домов. В 2018 году уже похищено 20 велосипедов, 7 из 20 похитили в июле путём свободного доступа. Иными словами – на пути вора не было преград, он просто сел и поехал, а дальше, как говорится, «ищи ветра в поле».

Чтобы ваше имущество не было похищено, милиция напоминает: не оставляйте велосипеды без присмотра, находясь на работе, либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым. Помните: каждый человек, который попросил у вас велосипед «на время», может оказаться мошенником. При посещении магазина не оставляйте велосипеды без присмотра, не стесняйтесь попросить знакомых присмотреть за вашим имуществом. Не оставляйте велосипеды, коляски и иное имущество в подъездах и возле них, не поленитесь воспользоваться запирающими устройствами. Обеспечьте постоянное закрытие чердаков, подвалов и иных мест хранения имущества. При обнаружении открытых подвалов, чердаков, технических помещений, а также отсутствия на входных дверях запирающих устройств уведомьте эксплуатирующую организацию (ЖКХ, председателя ЖСПК), а при обнаружении посторонних граждан либо подозрительных предметов информируйте органы внутренних дел.

(Продолжение следует.)

Александр ВАКУЛЬЧИК, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кобринского РОВД, майор милиции.