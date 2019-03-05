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Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»

06.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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К слову, безопасно жить акция учит не только взрослое население, но и подрастающее поколение. Ведь мальчишки и девчонки, в силу своей любознательности, зачастую попадают в самые непредвиденные ситуации. Как этого избежать? Об этом ребятам и напоминают спасатели во время встреч безопасности. Очередная такая встреча прошла в детском реабилитационно — оздоровительном центре «Колос».

Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»


Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»

В рамках мероприятия работник МЧС провел профилактическую беседу с ребятами по предупреждению детского травматизма в быту и на улице, повторил номер службы спасения «101 и 112». А для лучшего усвоения информации с ребятами были проведены викторины по пожарной безопасности. Работник службы спасения напомнил детям алгоритм действий в случае возникновения пожара и рассказал о мобильном приложении: МЧС Беларуси: «Помощь рядом!».  Затем для лучшего закрепления полученных знаний ребятам были продемонстрированы обучающие видеофильмы. За активное участие в беседе ребята получили красочную наглядно — изобразительную продукцию на противопожарную тематику.

В завершение мероприятия была проведена учебная эвакуация, а также показательное выступление спасателей-пожарных, где они продемонстрировали элементы боевой работы.


Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»

После завершения теоретической части перешли к практической. По легенде в смежном с актовым залом произошел пожар, работники отработали порядок действий согласно плану эвакуации. После учебной эвакуации начальник РОЧС указал работникам на недочеты, пояснил порядок действий, которые необходимо выполнять в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, в том числе членами добровольной пожарной дружины.


Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»


Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»

 

 
 
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Продолжает своё шествие по Кобринщине  акция «Единый день безопасности»
 
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