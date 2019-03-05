Залог успешной работы – единство

Отчет участкового инспектора милиции Кобринского РОВД Дмитрия Орещука перед населением о проделанной за 2018 год работе по Тевельскому сельскому Совету состоялся на базе Стриговского Центра культуры и досуга. В заседании приняли участие начальник отдела внутренних дел Кобринского РОВД Владимир Степанюк, председатель Тевельского сельского исполнительного комитета Инна Кузнецова, а также инспектор ГПиВО Кобринского РОЧС Андрей Абрамчук.





Дмитрий Орещук назвал обстановку в Тевельском сельском Совете стабильной и отметил снижение уровня преступности. В докладе он отразил работу по профилактике правонарушений, акцентировав внимание, что в большинстве преступления совершаются лицами асоциального поведения, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, поэтому в сельском Совете постоянно ведется работа по выявлению таких лиц, а также оказанию помощи по возвращению их к нормальной жизни.

Большое внимание уделяется одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, которые могут стать жертвами мошенников. Только совместными усилиями с заинтересованными службами удается сохранить спокойную обстановку.

Напомнил Дмитрий Орещук и о необходимости внимательного отношения к своему имуществу — оставление его без присмотра провоцирует преступников на кражи. Он рассказал о частых случаях мошенничества в интернете и посоветовал быть осторожными.

О пожарной обстановке в Тевельском сельском Совете рассказал Андрей Абрамчук. Он отметил, что благодаря тесному сотрудничеству Кобринского РОЧС и местной власти здесь сложилась благоприятная ситуация. Ведется постоянный мониторинг потенциально опасных домовладений, своевременно выявляются нарушения пожарной безопасности.

Как отметила Инна Кузнецова, такие встречи с населением очень важны. У людей есть возможность напрямую задать интересующие их вопросы и получить на них грамотные ответы.

По итогам работы за 2018 год за активное участие в охране общественного порядка, профилактику правонарушений и преступлений на территории Кобринского района Инна Кузнецова получила благодарность отдела внутренних дел Кобринского райисполкома.

Ксения ПАЛЬТО.

НА ФОТО: Владимир Степанюк вручает благодарность Инне Кузнецовой.