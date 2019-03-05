Лобовое столкновение  на трассе





23.02.2019 в 15:10 часов брестчанин 1952 года рождения, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик» двигаясь на 525 км автодороги М-10 в со стороны г. Дрогичина в направлении г. Кобрина, выполняя маневр обгона, связанный с выездом на полосу встречного движения, в месте где горизонтальной дорожной разметкой и дорожными знаками это запрещено, совершил лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП брестчанин от полученных телесные повреждения скончался на месте происшествия.

Александр ПОЛЕТИЛО, старший госавтоинспектор ОГАИ Кобринского РОВД.