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Мы в ответе за тех, кого приручили

06.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Мы в ответе за тех, кого приручили

На ребенка напала собака. Такое сообщение 19 января 2019 г. около 10.30 часов поступило в оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД. Сотрудниками отдела внутренних дел установлено, что житель г. Кобрина выгуливал без поводка и намордника свою собаку, которая бросилась на проходящего ребенка и причинила ему телесные повреждения. В отношении хозяина собаки ведется административный процесс.

Правила содержания домашних животных утверждены Постановлением Совета министров Республики Беларусь 4 июня 2001 г. N 834. Владельцы собак, кошек обязаны: соблюдать требования настоящих Правил, а также технических нормативных правовых актов по профилактике бешенства; в трехдневный срок ставить в известность организации, осуществляющие регистрацию животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания о приобретении, продаже, гибели, пропаже, перемене места жительства или сдаче собаки, кошки; доставлять домашних собак, кошек в ветеринарные учреждения для обследования и прививок против бешенства согласно требованиям действующего ветеринарного законодательства; выводить в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, которых можно выводить на поводке без намордника; производить выгул собак в местах, отведенных для этих целей местными исполнительными и распорядительными органами; своевременно вносить установленные для владельцев собак сборы.

Владельцам собак, кошек запрещается приводить собак, кошек в магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие фермы; выгуливать собак на придомовых территориях; содержать незарегистрированных животных. Запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально опасных пород.

За нарушения правил содержания домашних или хищных животных статьей 15.47 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Так, за нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных, хозяин питомца может быть подвергнут штрафу в размере от одной до пятнадцати базовых величин. Если питомец причинил вред здоровью людей или имуществу, то размер штрафа составляет от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. В течение 2018 года к административной ответственности по ст.15.47 КоАП Республики Беларусь привлечены 39 граждан.

По информации Кобринского РОВД.

 
 
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