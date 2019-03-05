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Подросток повесился на пожарной лестнице Дома культуры в Быхове
Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Об этом сообщила радио «
«С целью выяснения всех обстоятельств возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145 Уголовного кодекса. Следователи допрашивают друзей, знакомых, педагогов. Ожидаются результаты экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической», - отметила Юлия Гончарова.
Как удалось выяснить Свободе, тело 16-летнего Никиты М. нашли повешенным на пожарной лестнице Дома культуры утром 4 февраля. Жители города говорят о «несчастной любви» и «конфликте в гимназии».
«Людей настораживало, что парень повесился в центре города и что его поступок выглядит как месть кому-то», — высказалась одна из жительниц райцентра.
здание Дома культуры, где повесился подросток
Директор гимназии Людмила Ершова отказывается что-либо говорить о происшедшем. В отделе образования Быховского райисполкома также воздержались от комментариев, так как «идет следствие».
Известно, что растили Никиту мать и бабушка. Быховская районная газета «Маяк Приднепровья» опубликовала соболезнования им в связи с трагической смертью Никиты от имени администрации и педагогического коллектива гимназии, а также родительского комитета.
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Заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
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