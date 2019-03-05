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ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций за агрессию в Керченском проливе

06.03.2019 15:35 — Разное | Партизан  
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В связи с агрессией России в Керченском проливе по отношению к украинским морякам, страны-члены Евросоюза ввели санкции против еще восьми россиян.



Как передает replyua.net, об этом своей странице в Twitter проинформировал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк.

«Официально решение оформят уже на следующей неделе. Санкции против 163 человек и 44 предприятий также продлят на 6 месяцев на следующей неделе», – сказано в сообщении.


Это решение уже прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко. «Хочу поприветствовать решение Комитета постоянных представителей ЕС о запуске нового «азовского пакета» санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе», — написал он.

 
 
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В связи с агрессией России в Керченском проливе по отношению к украинским морякам, страны-члены Евросоюза ввели санкции против еще восьми россиян.
 
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