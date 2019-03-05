ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций за агрессию в Керченском проливе









replyua.net , об этом своей странице в Twitter проинформировал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк. Как передает, об этом своей странице в Twitter проинформировал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рихард Йозвяк.





«Официально решение оформят уже на следующей неделе. Санкции против 163 человек и 44 предприятий также продлят на 6 месяцев на следующей неделе», – сказано в сообщении.









Это решение уже прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко. «Хочу поприветствовать решение Комитета постоянных представителей ЕС о запуске нового «азовского пакета» санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе», — написал он.