В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству





В нем принял участие актив — БРПО, БРСМ, районного молодежного парламента «Юность».

Форум начался с вручения специальных удостоверений одиннадцати депутатам районного молодежного парламента. Эту миссию выполнила председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич. Юноши и девушки получили документ в эксклюзивных обложках из натуральной кожи. Их изготовлением занималась заместитель Вороновского ЦТДиМ Александра Михадюк. Глава депутатского корпуса подчеркнула, что удостоверения подтверждают особый статус их обладателей, которые должны быть социально активными, а свои инициативы по благоустройству малой родины, здоровому образу жизни, волонтерству, организации досуга направлять на благо Вороновщины. Елена Яновна пригласила ребят на сессию районного Совета депутатов, которая состоится уже в марте.

— На нынешнем форуме мы собрались поговорить, как своими делами, поступками и заботой помочь людям и сделать этот мир еще добрее. Волонтеры — это те, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, поселку, не жалея времени и сил, — обозначила суть мероприятия методист центра Елена Клименкова.











Она также отметила, что волонтерские отряды есть в каждой школе. На Вороновщине их более трех десятков, они объединяют 377 человек. Но волонтерское движение станет мощнее, если в него активнее включатся массовые общественные организации — бээрсээмовцы, пионеры, молодые парламентарии.

Школьники в коротких видеопрезентациях рассказали участникам встречи об интересных и полезных делах, которыми занимаются по месту учебы. Направлений множество: просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к природе, гражданско-патриотическое воспитание, помощь пожилым и одиноким людям.











На практической части форума школьники работали в группах. Для лидеров БРСМ и членов молодежного парламента были проведены мотивационные тренинги на добрые дела, а активисты пионерского движения поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сувениров из бумаги.

Ольга ВОРОБЬЕВА.