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В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству

06.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству

В нем принял участие актив  — БРПО, БРСМ, районного молодежного парламента «Юность».

Форум начался с вручения специальных удостоверений одиннадцати депутатам районного молодежного парламента. Эту миссию выполнила председатель районного  Совета депутатов Елена Ганевич. Юноши и девушки получили документ в эксклюзивных обложках из натуральной кожи. Их изготовлением занималась заместитель Вороновского ЦТДиМ Александра Михадюк. Глава депутатского корпуса подчеркнула, что удостоверения подтверждают  особый статус их обладателей, которые должны быть социально активными, а свои инициативы по благоустройству малой родины, здоровому образу жизни, волонтерству, организации досуга направлять на благо Вороновщины. Елена Яновна  пригласила ребят на сессию районного Совета депутатов, которая состоится уже в марте.   

 

— На нынешнем форуме мы собрались поговорить, как своими делами, поступками и заботой помочь людям и сделать этот мир еще добрее. Волонтеры — это те, кто стремится помогать другим, приносить пользу родной стране, своему городу, поселку, не жалея времени и сил, — обозначила  суть мероприятия  методист центра Елена Клименкова.  


В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству
В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству

Она также отметила, что волонтерские отряды есть в каждой школе. На Вороновщине их более трех десятков,  они объединяют 377 человек. Но волонтерское движение станет мощнее, если в него активнее включатся массовые общественные организации — бээрсээмовцы, пионеры, молодые парламентарии.

Школьники  в коротких видеопрезентациях рассказали участникам встречи об интересных и полезных делах, которыми занимаются по месту учебы. Направлений множество: просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к природе, гражданско-патриотическое воспитание, помощь пожилым и одиноким людям. 


В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству
В Вороновском ЦТДиМ прошел форум лидеров детских и молодежных объединений, посвященный волонтерству

На практической части форума школьники работали в группах. Для лидеров БРСМ и членов молодежного парламента были проведены мотивационные тренинги на добрые дела, а активисты пионерского движения поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сувениров из бумаги. 

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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В нем принял участие актив  — БРПО, БРСМ, районного молодежного парламента «Юность». Форум начался с вручения специальных удостоверений одиннадцати депутатам...
 
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