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Людмила Лутченкова: «Быть женщиной легко»

06.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Каждая женщина по-своему прекрасна, поэтому не составило труда найти данную категорию представительниц прекрасного пола.
Главный залог успеха современной женщины — в балансе. Да-да. В балансе всех сфер жизни.
Красивая женщина, ответственный работник, мама – всеми этими качествами обладает Людмила Лутченкова.
— Расскажите, как у вас получается всё совмещать, и хорошо выглядеть и быть такой обходительной в рабочих моментах, ответственно выполняя все свои обязанности?
— К внешнему виду, конечно же, и на рабочем месте есть определённые требования. В соответствии с занимаемой должностью, я всегда должна быть в банковской форме, чего требует дресс-код. В свободное же от работы время, наверное, каждой женщине хочется выглядеть хорошо, и платье примерить и причёску сделать.
Как получается быть обходительной? Не знаю, для этого, наверное, надо любить свою работу и качественно её выполнять, быть доброжелательной к людям, тогда это всё само собой получается. Ведь даже если и приходит клиент, то он хочет просто получить качественное обслуживание, а грубость от некоторых исходит, только от незнания дела, и после разъяснения всех условий, всё само собой становится на свои места, — скромно рассказывает Людмила Лутченкова.
Стоит заметить, что, придя в Белагропромбанк, обратившись к Людмиле, как к специалисту, вы можете быть уверены, что вас обслужат качественно, вежливо беседуя с вами, и не возникнет неловких моментов, грубости и недопонимания.

 
 
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Каждая женщина по-своему прекрасна, поэтому не составило труда найти данную категорию представительниц прекрасного пола. Главный залог успеха современной...
 
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