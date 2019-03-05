— Ольга Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, тяжело ли быть женщиной-предпринимателем в современных реалиях?

— Это непросто. Теряются женские качества. Иногда, бываешь жёстким, там, где следовало бы проявить мягкость. Большое количество организаторской работы приходится брать на себя, а это, конечно же, накладывает свой отпечаток. В чём-то приходилось себе отказывать, хотелось больше времени проводить с семьёй, с ребёнком, но нужно было развивать своё дело. Но, несмотря ни на что, моя работа мне очень нравится. Никогда раньше не думала, что начну предпринимательскую деятельность, ведь образование получила медицинское, но вот так сложилось. И я об этом совершенно не жалею, даже рада что у меня такой род деятельности.

Хочется развиваться и стремиться к улучшению своего дела, я постоянно в поисках новых граней потому, что очень люблю свою работу, люблю своих покупателей. Думаю, что женщинам, которые хотят заняться своим делом, нужно не только об этом мечтать, но и стремиться к реализации желаемого. Всё зависит от вас и вашего упорства. Ведь успех приходит, если прилагаешь к этому максимум усилий, — заключила Ольга Паседько с улыбкой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ольга Паседько, бизнес-леди, уверяет — не стоит бояться открыть собственное дело — Ольга Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, тяжело ли быть женщиной-предпринимателем в современных реалиях? — Это непросто. Теряются женские качества. Иногда,...