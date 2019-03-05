Тяжело ли быть женщиной-руководителем? Делится Екатерина Ишутина, главный врач ЦРБ

В мировом сообществе женщина-руководитель — это не редкость, а реалии современной жизни. Карьера — это вопрос приоритетов, личных амбиций, способности быстро адаптироваться к изменениям. Эти качества сугубо индивидуальны как для мужчин, так и для женщин. Хотя многие организации продолжают рассматривать управленческую карьеру как сугубо мужскую прерогативу. В опровержение всем стереотипам, женщины на руководящих должностях доказали свою работоспособность.

Успешной женщиной-руководителем в нашем районе является Екатерина Ишутина – главный врач Хотимской центральной районной больницы, акушер-гинеколог. Корреспонденты «ШК» решили поинтересоваться, как это, управлять большой больницей и штатом в 300 человек.

— Екатерина Михайловна, каково это, быть женщиной руководителем?

— Тяжело, но я стараюсь найти подход к каждому сотруднику, несмотря на то, что у всех своё видение по каждой проблеме, свои дела и потребности, в которые нужно вникать и решать, как можно скорее. Я не только человек бумажной работы, как руководитель, но и практикующий врач, именно поэтому более остро ощущаю все потребности и проблемы, связанные с врачебной деятельностью, нехваткой препаратов, отношением пациентов.

— А как давно вы находитесь на должности главного врача и как так получилось?

— В Хотимской больнице работаю вот уже пять лет, а на должности – четыре года. Когда пришла в район работать, то все приняли меня хорошо. И всё сложилось: работа и жильё, — рассказывает Екатерина Ишутина.

Стоит отметить что на полках в кабинете главного врача стоят Дипломы, и поинтересовавшись мы узнали, что уже на протяжении нескольких лет коллектив входит в число лидеров среди организаций Хотимского района по итогам ежегодного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда и профилактике производственного травматизма, что, конечно же, тоже свидетельствует о хорошей работе руководителя во всех направлениях.

Ведь дело врача – это великий труд. Грамотно организованная работа, сплочённый коллектив – залог успеха любого дела. Врач-руководитель, достоин уважения, а женщина-руководитель – вдвойне. На её хрупких плечах лежит огромный пласт работы и большая ответственность, но это не мешает Екатерине Ишутиной быть хорошим врачом, красивой и успешной женщиной и заботливой мамой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тяжело ли быть женщиной-руководителем? Делится Екатерина Ишутина, главный врач ЦРБ В мировом сообществе женщина-руководитель — это не редкость, а реалии современной жизни. Карьера — это вопрос приоритетов, личных амбиций, способности быстро...