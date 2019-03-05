Светлана Моисеенко раскрыла секреты поварского искусства

Женская эмансипация началась в первые годы ХХ века. Сегодня же свободная, независимая и целеустремленная женщина – это далеко не редкость. Представительницы прекрасного пола с удовольствием переняли многое из мужского мира: от одежды до деловой хватки. Что же позволяет женщине становиться высококлассным специалистом? Вот считается, что лучшие повара – мужчины. А Светлана Моисеенко – повар 5 разряда «Пиццерии» — обаятельнейшая женщина, профессионал, передовик производства.

— В профессию попала случайно, хотя готовить любила всегда, — рассказывает Светлана Алексеевна. – И вот уже 30 лет отдаюсь любимому делу. Долго работала поваром в ГПЛ-16, иногда просили помочь в «Пиццерии», да так и… перешла…

Не перешла, хочется поправить, а отличного специалиста оценили. «Спасибо, было очень вкусно!» — это лучшая оценка для С.А. Моисеенко, а говорят ей это постоянно.

Кстати, а вы знаете о чем говорит разряд повара? То-то и оно. Светлана Алексеевна 3-ий получала в Хотимске, а вот 4 и 5 – в Могилеве, где пришлось сдавать «экзамен», предлагая комиссии вкуснейшие блюда, демонстрируя искусство сервировки. Повар 6 разряда – это высший разряд, такие квалифицированные повара работают в ресторанах высокой кухни и модных кафе. У нас в Хотимске нет ресторанов с мишленовскими звездами, но и наша Светлана – не лыком шита. Ее профессиональный уровень говорит нам о том, что мастер умеет готовить блюда, требующие сложной кулинарной обработки.

— Меня всему научила Елена Вячеславовна Кнорозова, — вспоминает с теплотой своего шефа-учителя собеседница. – Ведь мало любить готовить, в приготовлении пищи много секретов.

Главный для Светланы Моисеенко – это… любовь. Как она призналась, к готовке всегда подходит с хорошим настроением. «Действительно, люблю свое дело», — признается. Но женщина никогда не останавливатся на достигнутом – постоянно совершенствуется. В доме ее большая кулинарная библиотека, выписывает профессиональные журналы. А пробуют новые блюда – домочадцы. И едят дети и внуки все, не перебирая на «вкусное-не вкусное»: просто второго не бывает.

Пироги, пицца, салаты, отбивные, котлеты, гарниры, бриошь, гаспачо, запеканка… Любое блюдо Светлана приготовит, вложив в него душу. А если душа светлая и добрая? То вкусняшка, приправленная хорошими эмоциями, уплетается в два раза быстрее и желудок требует добавки.

— В любой профессии добиться успеха легко, если работать на совесть, — уверена Светлана Моисеенко.

Мы же уверены, что совести в этом деле недостаточно. Еще нужна душа, настоящая, женская, где море тепла, заботы, ласки. Вот тогда соус что надо!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Моисеенко раскрыла секреты поварского искусства Женская эмансипация началась в первые годы ХХ века. Сегодня же свободная, независимая и целеустремленная женщина – это далеко не редкость. Представительницы...