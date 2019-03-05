Наталья Гращенко — Быть матерью, значит, любить…

Самая главная роль. Самая сложная. Созидать. Давать возможность появляться на свет новой жизни. На это способна лишь женщина. Это дар, но в то же время и крест. Осознание своей полной ответственности на каждом этапе жизни своего ребенка, умение вмешаться, где нужно, и позволить совершать свои ошибки, даже если инстинкт требует оберечь и защитить.

Как быть такой матерью? Знает Наталья Васильевна – мама отличника, активиста, победителя всевозможных конкурсов и олимпиад, ученика СШ №2 Вадима Гращенко, который на днях на торжественном мероприятии, посвященном итогам работы за 2018 год, был признан победителем в соревновании среди одаренных детей Хотимщины.

— Нет секрета особого. Просто нужно любить своего ребенка, — делится Наталья Гращенко. – Любить искренне, не требуя ничего взамен, доверяя и чуть балуя.

На самом деле все гораздо сложнее, чем рассказала наша героиня. Вадим с детства начал проявлять тягу к знаниям, и это в семье всячески поощрялось. Не хватало денег на что-то для нужд родителей, неважно – Вадим получал новую энциклопедию. И это не баловство. Это, как оказалось, стало вкладом в будущее.

Впрочем, как призналась Наталья, в семье вообще детей, а у Вадима есть младшая сестра, не принято жестко ограничивать. Всегда на столе сладости, уроки родители не проверяют, если что-то нужно купить, то в доску разобьются, но приобретут. И это не вседозволенность. Как-то органично получилось, что дети сами установили себе предел. «Я никогда не уговариваю и не требую, например, убраться в доме или сходить за покупками, — рассказывает мама. – Они просто делают то, что прошу». А ведь не просто… Жалеют маму, уважают, ценят ее заботу.

В доме, действительно, все дышит уютом и любовью. Наталья, воплощает в себе ту самую женственность, которой порой так не хватает в современном мире. Она легко дарит тепло, внимание, не считаясь с собственным временем. Готовит, убирает, стирает. Вроде бы, простые женские обязанности. Иной скажет: «Что же здесь такого?» А секрет есть. Наташа делает это, вкладывая чувства в каждое движение. И в итоге, все словно наполняется любовью. Она пропитывает атмосферу дома. А в любви, как известно, дети растут лучше.

Говорят, что каждый ребенок от природы одаренный. Наталья, как мама, позволяет своим «цветочкам» распускаться, доверяя и не ограничивая простор для развития. В семье Гращенко принято обсуждать совместно планы на будущее, отдавая ребенку право на собственное мнение. Доверять, не угнетая заботой.

Вот она, искренняя материнская любовь, которая окрыляет. Наталья любит своих детей, но позволяет им самим решать, какой будет их жизнь, даже если в душе не согласна с их решением. Гордится их достижениями, но не заставляет все время стремиться к идеалу, оставляя место для отдыха и ошибок. Поощряет их настойчивость и целеустремленность. Любит, не требуя ничего взамен…

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