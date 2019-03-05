Татьяна Марочкова — На женщину-депутата налагается особая нагрузка

Очень долго в истории мужчины яростно хранили свое право управлять государством. Женщины не то, что входить в состав правительства или парламента, даже избирательного права не имели. Все изменилось лишь в начале ХХ века. Большая заслуга в этом Эммелин Панкхёрст, которая в 1903 году произнесла свою знаменитую речь «Свобода или смерть».

Теперь женщины имеют все политические права наравне с мужчинами почти во всех странах мира. Женщина-президент – это уже не сенсация. Представительницы прекрасной половины человечества успешно выступают и в качестве депутатов. Но как они справляются? Своими тайнами поделилась с читателями «ШК» Татьяна Марочкова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

— Любая женщина воплощает в себе много социальных ролей. Одна из них – это работник. И в своей профессиональной сфере женщина должна быть успешной. В первую очередь, не в материальном плане, а моральном. Чтобы она чувствовала себя гармоничной личностью, самодостаточной и уважаемой. Это важно и потому, что в таком случае внутреннее состояние женщины влияет на ее отношения с семьей: спокойная, уравновешенная – она дарит позитив своим родным. Для меня, например, важно, насколько гордится и одобряет мои действия моя мама. Она воспитывала меня, теперь я не должна подвести ее, ей не должно быть сдыдно за мои поступки.

Что касается непосредственно профессиональной деятельности, то, осознавая, что депутат всегда на виду, на женщину, выступающую в этой роли, накладывается особая задача. Не стоит забывать, что встречают по одежке, поэтому женщина-депутат всегда должна быть опрятной и ухоженной. Я тоже стараюсь следить за своей внешностью. Это не значит гнаться за новинками моды, хотя за тенденциями слежу, в первую очередь, это означает аккуратность и чистоплотность. Встаю рано, чтобы на рабочем месте выглядеть достойно.

Кстати, замечу, что большая нагрузка, приучила к пунктуальности и большой организованности. Волей неволей, а все нужно успеть.

Но все же в профессиональной деятельности, при общении с избирателями, людьми, уверена, главное не внешний облик, а человечность. Красотой не обманешь, если нет уважения и понимания внутри. Этим и стараюсь руководствоваться.

И все же я – женщина. Для своих домашних всегда готовлю сама. Предпочитаю здоровую кухню. Любимое блюдо моих домашних – пицца. Убираюсь тоже сама. Создавать уют – это же приятно.

Считаю, что женщина, несмотря на многогранность, статусы, всегда должна воплощать в себе весну, чего и всем жительницам Хотимского района желаю. Тепла в душе, здоровья, чтобы вы всегда знали – вы любимы, и чувствовали заботу родных и близких.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьяна Марочкова — На женщину-депутата налагается особая нагрузка Очень долго в истории мужчины яростно хранили свое право управлять государством. Женщины не то, что входить в состав правительства или парламента, даже...