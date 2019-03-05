Образование в районе всегда на высоте

Сфера образования в Хотимском районе всегда держится на высоте. Победы учащихся в самых разнообразных конкурсах заставляют гордиться педагогами нашего района. Высокие показатели демонстрируют ученики в олимпиадах, централизованном тестировании, конкурсах не только научных, но и творческих, что и является показателем всестороннего развития детей. Важный аспект в этом показателе играет дошкольное образование, которое закладывает первые знания и формирует нормы поведения. Лучшим детским садом среди учреждений дошкольного образования по итогам 2018 года признан «Ясли-сад №3 г.п. Хотимска», который в лице заведующего и коллектива всегда готов работать на благо детей, проводя работу по социализации, закладывая знания, формируя основы ЗОЖ и развивая моральные качества. Своими методами работы поделилась заведующий детским садом Ирина Меркуленко. — Мы готовы всегда идти навстречу своим воспитанникам и их родителям. Ведь основные направления работы в нашем учреждении — это обеспечение безопасных, здоровьесберегающих условий и совершенствование качества образовательного процесса. На базе нашего детского сада в 2018-2019 учебном году организованы и функционируют следующие дополнительные услуги: хореография, английский язык, творческая мастерская, детское ручное ткачество, фитнес. Они пользуются большим спросом у наших воспитанников. Мы формируем в детях нормы поведения, знания и прививаем навыки, которые пригодятся в жизни. На учреждении дошкольного образования лежит очень большая ответственность: подготовить крепкую базу, на которую ложится школьная нагрузка. Как известно, начальный этап образования самый важный, и тут мы стараемся делать все, что от нас зависит.

СШ №1 традиционно держит лидирующую позицию среди учреждений образования г.п. Хотимска. И действительно, сложно не заметить успехи этой школы. Она славится своими медалистами и отличниками. Трое учащихся 2018 года выпуска получили свидетельство об общем базовом образовании с отличием (Инна Шобик, Елизавета Шелепенкова, Станислав Паншин), трое выпускников получили аттестаты об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой медалью (Александр Рябцев, Анастасия Леванович, Мария Янкина). Регулярные победы в конкурсах района, области, республики и международных соревнованиях доказывают активную работу педагогов и учеников этой школы.

Забелышинская СШ признана лучшей среди учреждений среднего образования сельской местности. Это не удивительно, ведь эта школа отличается своими высокими спортивными достижениями не только в районе и области, но и в состязаниях республиканского и международного уровней. Благодаря успехам учащихся этой школы и стараниям учителей физкультуры Александра Степченко и Михаила Журавлева это учреждение прославилось на всю страну, такими высокими достижениями учеников нельзя не гордиться. Но не только спортивные награды славят Забелышинскую школу. Здесь работают педагоги с большим стажем и опытом, что и позволяет сделать работу с учащимися насыщенной и добиваться успехов в разных областях. Одним из основных направлений Забелышинской СШ является краеведение. Особенно большое внимание этому вопросу уделяют учителя – Николай Катков, Тамара Свирепо и Наталья Журавлева. Так, например, Наталья Нестеренко, ученица 9 класса, под руководством Николая Каткова заняла первое место в районном этапе областного конкурса научно-исследовательских краеведческих работ в номинации «История родного края» с работой «Восстание крестьян 1861-1863 гг.». Также в этом конкурсе в номинации «Географическое краеведение» награждены Дипломом I степени Дарья Самофалова и Елисей Хромченко (руководитель Тамара Свирепо) за проект «Социально-географическое распространение Забелышинского сельского совета». Теме патриотизма и малой родине, в частности, школа уделяет большое внимание.

Для развития творческих способностей, обеспечения занятости учащихся в свободное от учебы время в школе организована работа четырех объединений по интересам: «Палитра», «Умелые руки», «Вокалист», «Юный олимпиец». В течение 2017-2018 учебного года работали шесть объединений по интересам: «Математическая радуга» для учащихся 2 класса; «Занимательная математика» в 3 и 4 классах; «Экология человека и эволюция биосферы» в 11 классе; «Путешествуя с математикой» для учащихся 6 и 7 классов. Все эти объединения активно задействуют учеников в работе, и дети с радостью посещают их.

На районный конкурс исследовательских работ в 2017-2018 учебном году было направлено три работы исследовательского характера:

1. «Што ў імені маім, або прырода імен жыхароў аграгарадка Забялышын» Варвары Хоченко и Алины Шелепенко (руководитель Наталья Журавлёва) заняла 3 место;

2. «Некоторые способы доказательства теоремы Пифагора» Дмитрия Петрачкова (руководитель Николай Каткова) завоевала 2 место;

3. «Пейте молоко – будете здоровы!» Ксении Поправко (руководитель Жанна Степченко) заняла 3 место.

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом школы была поставлена цель: «Создание условий для формирования и развития задатков, способностей, творческого и профессионального потенциала учеников». В целом, план работы выполнен. Все выпускники 2018 года жизнеустроены и это главный показатель для школы. Основная цель на текущий учебный год — повышать качество образования в учреждении.

Список достижений этой школы очень велик, перечислять все успехи и достижения просто не хватит места в издании. Действительно заметно, что учреждение стремится к самым высоким целям и активно участвует во многих конкурсах и состязаниях. Ученики регулярно радуют учителей и родителей своими наградами. Лучшие учреждения образования района в очередной раз подтверждают свою надежность и дают своим ученикам уверенность в завтрашнем дне, ведь дети – это наше будущее.









Эльмира Карпова.

Фото из архива ШК и д/с №3