Сервис-центр KIA в Минске за год обслужил более 20 000 автомобилей

Белорусские автомобилисты чаще всего приезжают в сервис-центр ради прохождения СТО, дооснащения и шиномонтажа. Автоцентр KIA «Атлант-М на Независимости» поделился статистикой на основе 20 тыс. обслуженных за год автомобилей.

Среди 20 тыс. автомобилей лишь 6% пришлись на гарантийные обращения. При этом в 80% случаев водители приезжали в сервисную зону KIA для прохождения ТО. Среди других популярных целей визита – обновление навигационных карт, дооснащение, шиномонтаж, мойка и консультации по технической эксплуатации. Кроме того, многие обращаются за диагностикой перед сдачей автомобиля trade-in, обслуживанием кондиционеров и выполнением профилактических межсезонных работ.

В частности, в 2018 году в сервисной зоне автоцентра активно проводили сервисную кампанию по замене лент крепления топливных баков в моделях второго поколения KIA Sportage. Эти работы проводились бесплатно для большей безопасности во время движения.

«Автопарк достаточно молодой, обращений собственно по поводу ремонтов немного, – пояснил замдиректора по послепродажному обслуживанию автоцентр «Атлант-М на Независимости» Дмитрий Сафронов. – Кроме того, прогресс не стоит на месте и технологии совершенствуются. Например, за последние 3 года обслуживания электромобилей KIA Soul, еще ни разу от его владельцев не поступало запросов по поводу их гарантийного ремонта, поскольку в них куда меньше различных трущихся частей, чем в автомобилях с классическими бензиновыми двигателями. И чем меньше в автомобиле составных компонентов, тем меньше он подвержен поломкам».

На протяжении 2018 года в автоцентре работали и над улучшением качества сервиса. В частности, количество времени, отведенное на приемку и первичную диагностику автомобиля, сокращено до одного часа. Уменьшение времени обслуживания было достигнуто за счет того, что осмотр каждой машины сейчас проводит не один специалист как ранее, а два.

«Мы стремимся к тому, чтобы обращение владельцев автомобилей к нам не ассоциировалось с визитом к стоматологу. Сейчас любой владелец автомобиля марки KIA может проезжая мимо, заехать к нам, выпить чашечку кофе и получить квалифицированную консультацию по эксплуатации автомобиля. Разумеется, совершенно бесплатно», – подытожил Дмитрий Сафронов.