Дрогичинские власти разъяснили, почему по школам района «гастролируют» псевдоказаки с холодным оружием после трагедии в Столбцах

Не прошло и месяца после резни в Столбцах , как на сайте белорусских псевдоказаков kazak.by появился отчет о деятельности «военно-патриотического клуба Пересвет» в Дрогичине. «За январь—февраль 2019 г. было принято решение провести не менее 10 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся Дрогичинского района», — пишет kazak.by. Суть мероприятий в том, что люди, которые называют себя казаками, ездят по школам района и демонстрируют детям оружие, втягивая их в свое движение.





Выступление в одной из школ Дрогичинского района, фото kazak.by

Руководитель дрогичинского «Пересвета» Тимофей Климчук никакого отношения к казачеству не имеет — это бывший преподаватель математики и информатики. Однажды он надел на себя камуфляж, а на голову — папаху, и ушел с работы в историческом музее.

Климчук не скрывает, что он — член организации «Казачий спас».





Выступление в одной из школ Дрогичинского района, фото kazak.by

«Казачий спас» исповедует российскую имперскую идеологию. Эти люди известны своими провокациями. После одной из них, с российским имперским флагом, в Сопоцкине, пришлось оправдываться пограничникам и православному священнику.





«Казачий спас» на крестном ходе в Сопоцкине с российскими имперскими флагами и гербом Российской империи.

Активистов «Казачьего спаса» отстранили от занятий с детьми в ряде «военно-патриотических» клубов Гродненской области после того, как стало понятно, какому конкретно патриотизму они учат подростков (преимущественно — из проблемных семей).

Почему же такие «гастроли» по школам до сих возможны на Брестчине?

Об этом «Наша Нива» спросила у начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома Инны Проневич. По ее словам, встречи проводились в рамках патриотического воспитания.

«Они [«казаки»] показывают, как владеют саблей, но детям не дают пользоваться макетами. Атрибутику — шапки — взяли, чтобы было понятно, причем здесь сабля. Если бы они просто в военной форме, то это было бы никуда не годилось.

Они сотрудничают с комиссией по делам несовершеннолетних, часто берут в походы детей, находящихся в социально опасном положении», — объясняет Инна Проневич.





Фота kazak.by

Она дважды подчеркнула, что Климчук — псевдоказак.

«Он не казак, нет-нет, это проверенный человек! Он педагог по образованию, долго работает в системе. Это не тот человек, который будет с имперскими замашками… Понимаете, здесь объединение молодых людей. По патриотической линии — приведение в порядок захоронений, памятников. Никоим образом не проскакивает ни российская, ни тем более казацкая тематика», — говорит Инна Проневич.

По ее словам, в деятельности «Пересвета» участвует до 12 школьников.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64084.php

Читать полностью в источнике с фото:



