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Дрогичинские власти разъяснили, почему по школам района «гастролируют» псевдоказаки с холодным оружием после трагедии в Столбцах
06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Не прошло и месяца
Выступление в одной из школ Дрогичинского района, фото kazak.by
Руководитель дрогичинского «Пересвета» Тимофей Климчук никакого отношения к казачеству не имеет — это бывший преподаватель математики и информатики. Однажды он надел на себя камуфляж, а на голову — папаху, и ушел с работы в историческом музее.
Климчук не скрывает, что он — член организации «Казачий спас».
Выступление в одной из школ Дрогичинского района, фото kazak.by
«Казачий спас» исповедует российскую имперскую идеологию. Эти люди известны своими провокациями. После одной из них, с российским имперским флагом, в Сопоцкине,
«Казачий спас» на крестном ходе в Сопоцкине с российскими имперскими флагами и гербом Российской империи.
Активистов «Казачьего спаса»
Почему же такие «гастроли» по школам до сих возможны на Брестчине?
Об этом «Наша Нива» спросила у начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома Инны Проневич. По ее словам, встречи проводились в рамках патриотического воспитания.
«Они [«казаки»] показывают, как владеют саблей, но детям не дают пользоваться макетами. Атрибутику — шапки — взяли, чтобы было понятно, причем здесь сабля. Если бы они просто в военной форме, то это было бы никуда не годилось.
Фота kazak.by
Она дважды подчеркнула, что Климчук — псевдоказак.
«Он не казак, нет-нет, это проверенный человек! Он педагог по образованию, долго работает в системе. Это не тот человек, который будет с имперскими замашками… Понимаете, здесь объединение молодых людей. По патриотической линии — приведение в порядок захоронений, памятников. Никоим образом не проскакивает ни российская, ни тем более казацкая тематика», — говорит Инна Проневич.
По ее словам, в деятельности «Пересвета» участвует до 12 школьников.
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Дрогичинские власти разъяснили, почему по школам района «гастролируют» псевдоказаки с холодным оружием после трагедии в Столбцах
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