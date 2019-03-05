Подготовку управленцев в Брестской области нужно поднять на более высокий уровень - Мясникович

Подготовку управленческих кадров в Брестской области необходимо поднять на более высокий уровень. Такое мнение высказал сегодня на совместном заседании областного Совета депутатов и облисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Брестской области Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.



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На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития Брестской области за 2018 год и задачи на перспективу. "Ключевой вопрос - кадры, их качество, как инструмент решения вопросов местного значения и задач социально-экономического развития в целом. Должна быть соответствующая учеба - на базе одного из местных университетов, или другие формы найти, но надо кадры управленцев готовить. Работа должна проводиться более ответственно. Надо растить кадры, выявлять их, поддерживать для того, чтобы была соответствующая расстановка на местах", - отметил Михаил Мясникович.

Замечание спикера было вызвано ситуацией с руководящими кадрами в сельском хозяйстве. На 1 января в области насчитывалось 15 вакансий руководителей сельскохозяйственных организаций, причем в некоторых хозяйствах - по два-два с половиной года. "Чего можно добиться от хозяйства, если там нет руководителя? Исполняющий обязанности - это, считай, временщик. Временное пребывание в качестве руководителя сельскохозяйственной организации - это состояние неопределенности не дает результата. Человек не понимает, в каком статусе он находится. Или его надо назначать, или искать другого руководителя", - убежден Михаил Мясникович.

Положение дел в агропромышленном комплексе региона затрагивалось также в связи с посевной кампанией и неиспользуемыми резервами в животноводстве. "Очень серьезный вопрос - это проблема наполняемости реконструируемых и построенных молочно-товарных ферм. На начало года из 188 таких МТФ на 32 (17%) животноводческие помещения не заполнены скотом под планируемые мощности. В Барановичском, Ивацевичском , Ляховичском, Малоритском районах - по одной такой ферме, в Березовском, Кобринском, Лунинецком - по 5, Дрогичинском - 2, Ивановском и Пинском - по 4, Столинском - 3. В минувшем году на 39 МТФ (20,7%) не достигнут уровень валового производства молока по отношению к 2017-му. Вот где резервы", - сказал председатель Совета Республики. По его предложению вопрос будет отмечен в решении заседания и поставлен на контроль с последующим отчетом ответственных лиц.