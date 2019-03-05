Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России, правоохранителями двух стран тестируются соответствующие механизмы взаимодействия. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.



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Беларусь и Россия ранее заключили межправительственные соглашения, которые позволяют исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны людей, чье право на выезд временно ограничено. "Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны. В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия", - рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Он отметил, что до сих пор прозрачность российско-белорусской границы позволяла беспрепятственно выезжать в третьи страны отдельным гражданам нашей страны, чье право на выезд было временно ограничено. В ближайшее время эта лазейка будет устранена.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, гражданин может обратиться в любой орган внутренних дел. Там он может получить актуальную информацию о наличии в банке данных сведений как о себе, так и о гражданах, законным представителем которых является. Проверить информацию об ограничениях на выезд из страны можно и на новом сайте МВД. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете. Сейчас ресурс функционирует в тестовом режиме по адресу www.testmvd.gov.by.

Как напомнили в МВД, право гражданина на выезд из Беларуси может быть временно ограничено в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Это определено законом о порядке выезда и въезда в страну граждан Беларуси от 20 сентября 2009 года. В частности, выезд может быть ограничен гражданам, которые не исполняют без уважительных причин имущественные, налоговые и иные обязательства. Возможность покинуть страну может ограничиваться и уклонистам от призыва на воинскую службу, должникам по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу и другим.