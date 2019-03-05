ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России

06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России, правоохранителями двух стран тестируются соответствующие механизмы взаимодействия. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64082.php

Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России

Беларусь и Россия ранее заключили межправительственные соглашения, которые позволяют исключить возможность беспрепятственного выезда в третьи страны людей, чье право на выезд временно ограничено. "Соответствующие технические протоколы информационного и технологического взаимодействия между правоохранителями двух стран подписаны. В них определен перечень передаваемых и получаемых в электронном виде сведений, технология и порядок передачи, хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней. Сейчас проводится техническое тестирование механизмов взаимодействия", - рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Он отметил, что до сих пор прозрачность российско-белорусской границы позволяла беспрепятственно выезжать в третьи страны отдельным гражданам нашей страны, чье право на выезд было временно ограничено. В ближайшее время эта лазейка будет устранена.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, гражданин может обратиться в любой орган внутренних дел. Там он может получить актуальную информацию о наличии в банке данных сведений как о себе, так и о гражданах, законным представителем которых является. Проверить информацию об ограничениях на выезд из страны можно и на новом сайте МВД. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете. Сейчас ресурс функционирует в тестовом режиме по адресу www.testmvd.gov.by.

Как напомнили в МВД, право гражданина на выезд из Беларуси может быть временно ограничено в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Это определено законом о порядке выезда и въезда в страну граждан Беларуси от 20 сентября 2009 года. В частности, выезд может быть ограничен гражданам, которые не исполняют без уважительных причин имущественные, налоговые и иные обязательства. Возможность покинуть страну может ограничиваться и уклонистам от призыва на воинскую службу, должникам по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу и другим.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Должники из Беларуси не смогут выехать за границу через территорию России, правоохранителями двух стран тестируются соответствующие механизмы взаимодействия....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого больше: мужчин или женщин живет в Гродненской области, и самые "женские профессии". Главная статистика перед 8 Марта (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика