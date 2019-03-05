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Серийного вора задержали в Кобрине

06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Кобрине ДНК-экспертиза помогла вычислить серийного вора, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64081.php

Серийного вора задержали в Кобрине

На территории Кобринского и Дрогичинского районов в конце прошлого года произошла серия краж. Злоумышленник проникал в дома, автомобили и похищал имущество: обувь и одежду, деньги, алкогольные напитки. В одном из случаев он украл из машины женское пальто, которое надел на себя и скрылся. Исследовав улики, эксперты управления ГКСЭ по Брестской области выявили генетические характеристики, которые указывали, что преступления совершил один и тот же человек.

"Кобринскими правоохранителями в ходе оперативно-разыскных мероприятий были отобраны биологические образцы у 49-летнего местного жителя. В 2018 году он вернулся из России, где находился в местах лишения свободы. Сравнив имеющиеся в базе биологические образцы по нераскрытым преступлениям, эксперты-генетики установили совпадение с ДНК мужчины", - отметила Татьяна Коток.

В отношении фигуранта Кобринским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК. Подозреваемый задержан. "Следователи установили семь эпизодов краж, к которым причастен рецидивист. Результаты нескольких генетических экспертиз позволили объединить уголовные дела в одно производство", - добавила официальный представитель УГКСЭ по Брестской области.

 
 
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  В Кобрине ДНК-экспертиза помогла вычислить серийного вора, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз...
 
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