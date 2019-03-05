ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ленинском районе г. Бреста открыт STEM-центр

06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Пятого марта 2019 года в ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И. Хована» состоялось торжественное открытие первого в городе STEM-центра. Данное событие стало возможным благодаря ассоциации по содействию, развитию образовательных инициатив в области точных наук и высших технологий «Образование для будущего» и спонсора ООО «WorkFusion Sistems». Школе была оказана безвозмездная спонсорская помощь в виде 12-ти планшетов и 10-ти наборов лего Wedo 2.0.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64079.php

В Ленинском районе г. Бреста открыт STEM-центр

В торжественном открытии приняли участие гости: заместитель главы администрации Ленинского района – Светлана Козлович, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома – Юрий Просмыцкий, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома - Анатолий Носков, начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич, директор Ассоциации «Образование для будущего» - Александр Хомич, директор по персоналу ООО «WorkFusion Sistems» - Вера Лазарева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64079.php

В Ленинском районе г. Бреста открыт STEM-центр

На занятиях в STEM-центре ребята будут учиться писать программы, конструировать роботов, используя знания законов физики, математики, химии, биологии. Это повысит интерес к естественным наукам, позволит увеличить общий уровень знаний, а может, смотивирует ребят выбрать техническую специальность.

С показательным выступлением на торжественном открытии центра выступила команда робототехников Брестского государственного технического университета во главе с деканом факультета электронно-информационных технологий Светланой Лебедь.

После торжественного открытия STEM–центра гостям был показан фрагмент занятий объединения по интересам. Далее работала профориентационная площадка для старшеклассников «Знакомство с новыми технологиями, отраслями, профессиями IT-сферы».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пятого марта 2019 года в ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И. Хована» состоялось торжественное открытие первого в городе STEM-центра. Данное событие стало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кого больше: мужчин или женщин живет в Гродненской области, и самые "женские профессии". Главная статистика перед 8 Марта (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика