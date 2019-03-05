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В Ленинском районе г. Бреста открыт STEM-центр
06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Пятого марта 2019 года в ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И. Хована» состоялось торжественное открытие первого в городе STEM-центра. Данное событие стало возможным благодаря ассоциации по содействию, развитию образовательных инициатив в области точных наук и высших технологий «Образование для будущего» и спонсора ООО «WorkFusion Sistems». Школе была оказана безвозмездная спонсорская помощь в виде 12-ти планшетов и 10-ти наборов лего Wedo 2.0.
В торжественном открытии приняли участие гости: заместитель главы администрации Ленинского района – Светлана Козлович, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома – Юрий Просмыцкий, начальник отдела по образованию Брестского горисполкома - Анатолий Носков, начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич, директор Ассоциации «Образование для будущего» - Александр Хомич, директор по персоналу ООО «WorkFusion Sistems» - Вера Лазарева.
На занятиях в STEM-центре ребята будут учиться писать программы, конструировать роботов, используя знания законов физики, математики, химии, биологии. Это повысит интерес к естественным наукам, позволит увеличить общий уровень знаний, а может, смотивирует ребят выбрать техническую специальность.
С показательным выступлением на торжественном открытии центра выступила команда робототехников Брестского государственного технического университета во главе с деканом факультета электронно-информационных технологий Светланой Лебедь.
После торжественного открытия STEM–центра гостям был показан фрагмент занятий объединения по интересам. Далее работала профориентационная площадка для старшеклассников «Знакомство с новыми технологиями, отраслями, профессиями IT-сферы».
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Пятого марта 2019 года в ГУО «Средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И. Хована» состоялось торжественное открытие первого в городе STEM-центра. Данное событие стало...
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