Порой так бывает: не везет людям отзывчивым, готовым прийти на выручку другому. Впору разочароваться и раз и навсегда отказаться от идеи протягивать руку помощи? Мы спешим уверить вас в обратном и рассказываем, что из любой трудной ситуации есть выход.



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Читательница ABW.BY: "Летом прошлого года мы с семьей отдыхали в деревне. К нам в дом постучался незнакомый человек и попросил помочь вытащить его автомобиль из огромной грязевой лужи. Мой отец, понимая, что сам может оказаться в такой же ситуации, завел свой автомобиль и поехал на помощь. Так как "лужа" находилась за нашим огородом, я с родственниками пошла посмотреть, что да как. Помочь вызволить машину согласились еще трое прохожих, которые возвращались из гостей. Отец договорился с пострадавшим водителем, что когда тот выедет - посигналит. Так и было: вытащил, посигналил, папа остановился. Остановился и тот водитель, но через пару секунд начал двигаться снова, однако уже без помощи сцепки. Объехав машину моего отца сзади, водитель, чтобы избежать наезда на стоявший рядом забор, выкрутил руль и въехал в автомобиль моего папы. Мы, конечно, все прискакали к месту происшествия. Пока махали руками и охали, водитель-нарушитель стал "уходить огородами". Вызвали ГАИ . Спасибо их сотруднику! Подняв с утра участковых, он нашел горе-водителя и составил протоколы. Мы все похлопали в ладоши, а оказалось - рано!

Белгосстрах в Слуцке отказал в рассмотрении дела, отправив его в Минск. У самого горе-водителя не было "прав", машина не его, а на момент, когда его нашел сотрудник ГАИ , он был еще и пьян. Хороший набор "заслуг", ничего не скажешь. Тем временем прошла оценка повреждений оценщиком, составили все необходимые для получения страхового возмещения документы. Но в августе сотрудник Белорусского бюро по транспортному страхованию позвонил и сказал, что в выплате страхового возмещения отказано. Якобы автомобили были на сцепке, поэтому страховой возмещение в таких случаях не выплачивается.

Как так? Что нам делать? Ведь мы уверены, что сцепка в данном случае была лишь формальностью! А оценили ущерб в 800 рублей. Конечно, папа не оставляет все на самотек, сейчас идет процесс подачи документов в суд, но водитель-нарушитель не способен оплачивать расходы. Он вообще оказался безработным".



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Начнем с того, что инспектором ГАИ данный инцидент был квалифицирован как ДТП, о чем была выдана соответствующая справка. То есть у нас есть потерпевший и виновник. Поскольку у потерпевшего страховой полис был в наличии, то он особо не переживал насчет получения страховки от страховой компании. Но, как иногда бывает, все может в один момент перевернуться с ног на голову. Так и произошло в нашем случае.

Указ Президента РБ №5430 "О страховании"

158. Не являются страховыми случаями факты причинения вреда:

- владельцами транспортных средств друг другу или одному из них, чьи транспортные средства были прицеплены или иным образом присоединены друг к другу...

Таким образом, ДТП по факту есть, а страхового случая - нет. И ничего не попишешь, таковы особенности действующего законодательства. В данной ситуации у Белорусского бюро по транспортному страхованию даже юридических оснований в выплате страхового возмещения нет. И получается, что желание помочь обернулось против самого неравнодушного водителя.

Но расстраиваться рано. Взыскать ущерб с виновника можно в судебном порядке путем подачи иска. Да, дольше, сложнее и затратнее, но это единственный способ возместить причиненный вред. За основу можно взять общие основания для возмещения вреда.

§ 1. Общие положения о возмещении вреда

Статья 933. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.

В рамках иска нужно просить суд наложить арест на имущество виновника в счет обеспечения возмещения вреда. Но наш случай отличается тем, что водитель-нарушитель не является собственником автомобиля, которым был причинен вред, и не имеет места работы. Печально, но и здесь есть выход. Ущерб можно взыскать с владельца транспортного средства, указанного в свидетельстве о регистрации.

Статья 948. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 952 настоящего Кодекса.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем (статья 611), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.

2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Если, конечно, автомобиль не выбыл из владения собственника незаконно, например не был угнан. Так что ситуация не такая безысходная, как казалось вначале, правовые механизмы возмещения вреда существуют.