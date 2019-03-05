|
Кто виноват? Один затормозил на моргающий зелёный, второй впечатался в него на жёлтый
06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
В среде автовладельцев есть адепты разного поведения. Кто-то предпочитает не рисковать, и остановиться на "моргающий зелёный", кто-то всегда "пролетает" на уже жёлтый. Как первое, так и второе - опасно. Хороший тому пример - видео ситуации сегодня с проспекта Машерова.
Смотрим и определяемся - кто виноват в данной ситуации?
видео -
Впрочем, второй может быть успел проскочить стоп-линию ещё в тот момент, когда моргал зелёный. Так что - не зеваем, учимся на чужих ошибках!
Напоминалка - что говорят
|
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среде автовладельцев есть адепты разного поведения. Кто-то предпочитает не рисковать, и остановиться на "моргающий зелёный", кто-то всегда "пролетает" на уже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)