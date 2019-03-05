Кто виноват? Один затормозил на моргающий зелёный, второй впечатался в него на жёлтый

В среде автовладельцев есть адепты разного поведения. Кто-то предпочитает не рисковать, и остановиться на "моргающий зелёный", кто-то всегда "пролетает" на уже жёлтый. Как первое, так и второе - опасно. Хороший тому пример - видео ситуации сегодня с проспекта Машерова.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64077.php

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Смотрим и определяемся - кто виноват в данной ситуации?

видео - wikilink.by

Впрочем, второй может быть успел проскочить стоп-линию ещё в тот момент, когда моргал зелёный. Так что - не зеваем, учимся на чужих ошибках!

Напоминалка - что говорят ПДД по теме?

39.2 . зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал;

. зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал; 39.3 . желтый сигнал предупреждает о предстоящей смене сигналов и запрещает движение, кроме случаев, указанных в подпунктах 50.1 , 50.2 пункта 50 и пункте 106 настоящих Правил;

вот эти случаи:

50.1. водителям, которые не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, в местах, определенных пунктами 48 и 49 настоящих Правил, разрешается дальнейшее движение;

и настоящих Правил, разрешается дальнейшее движение; Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигнала светофора на выходе с перекрестка, при этом он обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64077.php

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