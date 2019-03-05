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Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов
06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Партию стоматологических материалов, которую пытались переместить через таможенную границу без уплаты надлежащих таможенных платежей, выявили брестские таможенники. Данный товар следовал на территорию Евразийского экономического союза из Европейского Союза.
В грузовом отсеке автомобиля «Месрседес», который и досмотрели сотрудники таможни в пункте пропуска «Козловичи», в Беларусь ввозились фармацевтическая продукция, стоматологические принадлежности и электрооборудование.
Вместе с тем установлено, что среди товара находилось 120 упаковок с наборами стеклоиномерного пломбировочного материала для стоматологии, не заявленные в товаросопроводительных документах.
По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 60 тыс. белорусских рублей.
По факту нарушения таможенного законодательства Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
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Партию стоматологических материалов, которую пытались переместить через таможенную границу без уплаты надлежащих таможенных платежей, выявили брестские...
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