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Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов

06.03.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Партию стоматологических материалов, которую пытались переместить через таможенную границу без уплаты надлежащих таможенных платежей, выявили брестские таможенники. Данный товар следовал на территорию Евразийского экономического союза из Европейского Союза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64076.php

Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов

В грузовом отсеке автомобиля «Месрседес», который и досмотрели сотрудники таможни в пункте пропуска «Козловичи», в Беларусь ввозились фармацевтическая продукция, стоматологические принадлежности и электрооборудование.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64076.php

Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов

Вместе с тем установлено, что среди товара находилось 120 упаковок с наборами стеклоиномерного пломбировочного материала для стоматологии, не заявленные в товаросопроводительных документах. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64076.php

Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов

По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 60 тыс. белорусских рублей.

По факту нарушения таможенного законодательства Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения. 

 
 
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