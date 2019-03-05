Партию стоматологического материала пытались переместить через границу без документов

Партию стоматологических материалов, которую пытались переместить через таможенную границу без уплаты надлежащих таможенных платежей, выявили брестские таможенники. Данный товар следовал на территорию Евразийского экономического союза из Европейского Союза.



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В грузовом отсеке автомобиля «Месрседес», который и досмотрели сотрудники таможни в пункте пропуска «Козловичи», в Беларусь ввозились фармацевтическая продукция, стоматологические принадлежности и электрооборудование.



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Вместе с тем установлено, что среди товара находилось 120 упаковок с наборами стеклоиномерного пломбировочного материала для стоматологии, не заявленные в товаросопроводительных документах.



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По предварительной оценке общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше 60 тыс. белорусских рублей.

По факту нарушения таможенного законодательства Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.