Снимите плащ супергероя. Как и когда просить о помощи, даже если вы очень успешны

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Большинство успешных предпринимателей много раз просили о помощи. Несмотря на то, что они создают впечатление самодостаточных людей.

Просить о помощи — это лучшее решение, чтобы приблизиться к успеху.

Брать на себя все тяготы, которые превышают ваши возможности, опасно и глупо.

Мы подготовили советы для тех, кому неудобно просить помочь, кто считает просьбу уделом слабых. Они помогут преодолеть чувство страха и получить необходимую помощь.

Сократите путь к успеху

Просьбой о помощи вы побеждаете чувство одиночества и учитесь работать со стрессом и депрессиями.

Такая просьба помогает сфокусироваться на том, что вы умеете лучше всего. Благодаря помощи мы направляем свои силы на дело, которое хорошо знаем.

Продуктивность растет. Эффективность увеличивается. Задачи решаются быстро, сроки соблюдаются.

Просьба о помощи становится источником лучших способов решения задач. «Впуская» в свою проблему других людей, вы «впускаете» и их видение ситуации. Оно может отличаться от вашего, что позволит найти лучшее решение.

Благодаря просьбе о помощи вы избавляетесь от прокрастинации.

Если вы не знаете, что делать, работа будет откладываться до момента, пока решение не придет само. Стоит набраться смелости, чтобы попросить помочь. Тогда вам будет проще приступить к выполнению работы. На просьбу откликнутся профессионалы, которые помогут выполнить задачу быстро и качественно.

Снимите костюм супергероя

Давайте будем честными сами с собой. Вы не сможете справиться со всеми задачами, если будете рассчитывать только на собственные силы. Вы не супергерой, который может справиться со всеми проблемами и спасти мир.

Посмотрите на проблему, с которой вы столкнулись. Трезво оцените, что самостоятельно решить ее не получится. Примите факт, что это нормально. А теперь посмотрите в чем конкретно вам нужна помощь, а с чем справитесь вы сами.

Когда стоит просить о помощи

Если не успеваете. Работа должна быть выполнена ровно в срок, а дедлайн поджимает. Вы чувствуете, что не успеете выполнить все правильно и вовремя. Попросите о помощи, чтобы успеть и сохранить свое эмоциональное здоровье. Выполнить нереалистичный план одному невозможно.

Если непонятна задача. Просите разъяснений, если не понимаете, что делать. Вы не сможете выполнять задание, которое вам непонятно. Просите уточнений, чтобы приступить к выполнению и сделать хорошую работу.

Вы не готовы к задаче. Если работа требует от вас навыков, которых у вас нет, смело просите о помощи профессионалов. Они сделают работу быстрее и лучше. Помните про аутсорсинг и уважайте свое время.

Как лучше просить о помощи

Лучше всего просить о помощи лично. Электронное письмо или телефонный звонок помогут, когда между вами большое расстояние, но теплоту личного общения они не передадут.

Говорите прямо. Чем яснее суть вашей просьбы, тем проще вашему собеседнику. Чтобы он понял вас и смог оценить свои возможности, не заставляйте его читать ваши мысли. Говорите четко и прямо, в чем вы нуждаетесь.

Будьте честным. Не лукавьте и не придумывайте новые подробности, чтобы завуалировать просьбу о помощи. Открыто попросите человека о помощи.

Будьте благодарны

Когда человек согласился оказать вам помощь, не подвергайте его действия постоянному контролю. Он помогает вам, значит ему нужно довериться.

Всегда благодарите своих помощников. Рассказывайте, как сильно человек вам помог. И не забывайте оказывать помощь, когда вас о ней просят.

Снимайте плащ супергероя и не решайте проблемы своими силами, когда не можете это сделать. Не стесняйтесь просить о помощи.

МИФ