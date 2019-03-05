



Правительство компенсирует обувной фирме "Марко" часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 5 марта 2019 г. № 144.

Компании за счет средств республиканского бюджета будет возмещена в 2019 году часть процентов по кредитам, выданным для реализации инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013 – 2024 годы“.

Государство компенсирует фирме ставку по кредиту, уменьшенную на 2 процентных пункта. Согласно документу, полученные средства в 2019 году будут направлены на пополнение оборотных средств.

Как сообщает пресс-служба правительства, контроль возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.