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Государство поможет компании "Марко" заплатить часть процентов по кредитам

06.03.2019 16:01 — Разное | Ежедневник  
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Государство поможет компании "Марко" заплатить часть процентов по кредитам

Правительство компенсирует обувной фирме "Марко" часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 5 марта 2019 г. № 144.

Компании за счет средств республиканского бюджета будет возмещена в 2019 году часть процентов по кредитам, выданным для реализации инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013 – 2024 годы“.

Государство компенсирует фирме ставку по кредиту, уменьшенную на 2 процентных пункта. Согласно документу, полученные средства в 2019 году будут направлены на пополнение оборотных средств.

Как сообщает пресс-служба правительства, контроль возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

 
 
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Правительство компенсирует обувной фирме "Марко" часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 5 марта 2019 г. № 144.
 
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