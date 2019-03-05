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В Бресте 34-летний мужчина разбился на самодельном электровелосипеде

06.03.2019 16:29 — Разное | Tut.by  
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Брестские следователи разбираются в обстоятельствах гибели 34-летнего жителя города, который насмерть разбился на самодельном электровелосипеде, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 23 февраля. Мужчина ехал на электровелосипеде по пешеходной дорожке на улице Октябрьской революции. Во время движения он врезался в бетонную урну, упал, ударился головой — и умер.

С какой скоростью двигался велосипедист, пока неизвестно.

Проводится проверка.

 
 
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Во время движения он врезался в бетонную урну, упал и ударился головой. От полученной травмы он погиб на месте происшествия.
 
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