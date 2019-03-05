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«Раскрыл, а там - «петух». Водитель пожаловался на ГАИ из-за оскорбительной надписи в паспорте
«Получается, в паспорте может кто угодно накалякать и таким документом разрешается совершенно спокойно пользоваться!», — возмущается в разговоре с AUTO.TUT.BY столичный водитель Сергей. Он утверждает, что после того, как его документы на дороге проверила ГАИ, в паспорте появилась рукописная надпись «петух». В деле разбирался Следственный комитет, а сейчас — Управление собственной безопасности МВД Беларуси.
В конце января, после полуночи, минчанин Сергей ехал вместе с пассажиром на Volvo S80 по МКАД. В районе улицы Скорины водитель остановил автомобиль по требованию инспектора ГАИ.
— Документов на машину и прав при себе у меня не было, поэтому сотруднику милиции я передал для проверки паспорт, до этого перелистал страницы, чтобы ничего постороннего там не было. Инспектор отлучился к патрульному авто, но довольно быстро вернулся обратно, отдал паспорт и разрешил ехать дальше, — рассказывает свою версию произощедшего автовладелец Сергей.
Мужчина отъехал, но вдруг подумал, что как-то быстро его отпустил сотрудник милиции, ему это даже показалось подозрительным. На всякий случай он попросил своего пассажира проверить паспорт.
— Смотрим — а там на второй странице ручкой написано: «Петух!». Я четко помню, что никаких записей там не было.
Возвращаться к наряду ГАИ Сергей не стал, но просто так дело он не оставил: написал в Следственный комитет заявление о порче документа, предположительно, сотрудником ГАИ, и попросил разобраться и привлечь к ответственности виновное лицо. Из-за оскорбительной надписи Сергей считал, что паспортом будет невозможно пользоваться.
Во время проверки следователи просмотрели видеозаписи с регистратора, который был установлен в Volvo Сергея, а также с персональных видеорегистраторов сотрудников ГАИ. Определили, что информации, указывающей на внесение рукописной записи в паспорт не имеется.
Недавно на заявление Сергея следователи прислали постановление об отказе о возбуждении уголовного дела: в связи с отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом.
— Сообщили мне, что паспортом можно пользоваться дальше. Надпись «петух» они там не нашли, а написаны якобы какие-то символы, — говорит Сергей.
Сергей возмущен произошедшей ситуацией и результатами проверки. Менять паспорт он пока не планирует, «раз уж государство так считает».
— Прикреплю ответ из СК к паспорту и буду показывать, если у кого-то вопросы возникнут.
Тем не менее, следствие направило материалы дела в Управление собственной безопасности МВД Беларуси — по факту возможного внесения записи в паспорт Сергея, для проверки законности остановки его авто и проверки документов у водителя.
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В деле разбирался Следственный комитет, а сейчас - Управление собственной безопасности МВД Беларуси.
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