В Беларуси планируют законодательно закрепить термин "брачный договор", соответствующая поправка содержится в разрабатываемом законопроекте "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о браке и семье", сообщила зампредседателя комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

"Законопроектом предполагается введение в Кодекс о браке и семье понятия "брачный договор". Также будет закреплена возможность его изменения и расторжения по решению суда", - рассказала В.Курсевич на пресс-конференции в Минске в среду.

По ее словам, ранее не было зафиксировано четкого определения термина "брачный договор". "Раньше просто было написано, что в целях повышения культуры брачных и семейных отношений граждане вправе заключать брачный договор", - пояснила парламентарий.

Кроме того, отметила она, законопроект предусматривает определение прав супругов или бывших супругов на заключение соглашения о разделе имущества, которое нажито в процессе совместного проживания.

Также документ конкретизирует порядок уплаты или взыскания алиментов и установление опеки или попечительства над несовершеннолетними детьми в случае отсутствия родителей по уважительной причине, продолжила депутат. "Предполагается, что опеку и попечительство над несовершеннолетними детьми можно будет не оформлять, нотариально не заверять, если они оставлены близким родственникам сроком на один год", - уточнила В.Курсевич.

Поправки также направлены на совершенствование системы опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособным или ограниченно дееспособными, добавила депутат.